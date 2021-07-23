Наталья Подольская пожаловалась на нападение медузы: “Пятно ужасающее”

Популярная певица Наталья Подольская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой посетовала на появление сильного ожога от прикосновения медузы. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

В настоящее время исполнительница отдыхает вместе с семьей на одном из греческих курортов, поэтому её недавние публикации содержали исключительно демонстрацию приятных мгновений, сопутствующих ей на южных морях. Однако, как выяснилось, даже на отдыхе могут случится крупные неприятности, и в данном случае таковой стало появление сильного ожога на теле Натальи Подольской, получившегося после соприкосновения с местной медузой. На опубликованной в микроблоге фотографии красавица позирует в коротком пляжном платье из кружев, широкополой шляпе и стильных шлепанцах черного цвета. Певица слегка выдвинула вперед свою обнаженную правую ножку, демонстрируя находящееся на ней в области голени большое красное пятно. Стоит отметить, что, несмотря на вероятную боль, хозяйка аккаунта в кадре улыбается, не давая пессимизму овладеть собой. “И даже ожог от медузы не испортит мне отдых. Какого жалил? Чем мазали? Сколько проходило? Пятно на ноге, конечно, ужасающее.. Оно пройдет же, правда?” – такой тирадой сопроводила фото Подольская, призвав подписчиков помочь ей полезным советом.

Изображение взято с: [email protected]

Почти все посетители страницы певицы наперебой принялись давать красотке самые разные рекомендации по поводу нанесения мазей и приема соответствующих лекарств. Кое-кто их фолловеров даже признался, что в аналогичном случае вообще воздержался от внешнего вмешательства в ожог. При этом в одном представители данной категории подписчиков сошлись однозначно: ожог сойдет и достаточно быстро. Впрочем, нашлись среди комментаторов и такие поклонники, которые предпочли абстрагироваться от темы собственно травмы. Они традиционно похвалили красоту звезды сцены, а один из подписчиков даже упомянул, что пятно от ожога внешне напоминает искусное тату.