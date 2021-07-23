Климатолог Роберт Вотар рассказал о современных загадках климата

Климатолог Роберт Вотар пояснил о нескольких современных загадках климата, которые не удаётся разгадать даже имея высокотехнологичное оборудование. Речь идёт об облаках и аномальных волнах высоких температур.

Облака играют важную роль не только для поверхности планеты, выдавая осадки по мере своего движения, но и они же участвуют в энергетическом балансе Земли. Пока это только теория, ведь учёные не могут просчитать, насколько велика их роль в этом вопросе. Таким образом даже имея понятие, как образуются облака и как они воздействуют на климат Земли, всё об этих воздушных массах пока не удалось узнать.

Не меньше вопросов вызывают аномальные волны высоких температур. В этом случае Вотар привёл статистику с тысячами смертей по всему миру. Наиболее яркий пример жара на территории Канады и Европы в 2019 году, когда были побиты все рекорды по температурам. Движение таких волн, имея современное оборудование и помощь зарубежных климатологов, предсказать невозможно. Это касается и территории, на которой появиться первая волна.

В завершении Роберт Вотра отметил, что сейчас Межправительственная группа экспертов по изменению климата уже направила свой доклад в ООН. Его озвучат в конце заседаний 9 августа. Также именно эти эксперты пытаются разгадать тайны резких и непредсказуемых изменений климата на планете, а после разработать действенные методы борьбы с климатическими катастрофами.

Источник: faktom.ru