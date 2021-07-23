Мнение: Аятолла Хаменеи делает прививку от коронавируса

Аятолла Хаменеи на камеру ставит себе вторую прививку от коронавируса, дабы личным примером сподвигнуть иранцев вакцинироваться.

Вакцина COVIran Barakat, местного производства.

Получив вторую дозу вакцины COVID-19 собственного производства, лидер Исламской революции выразил удовлетворение самоотверженными и непоколебимыми усилиями медицинского персонала по всей стране в борьбе с пандемией COVID-19, особенно ученых и исследователей, которые приложили свои усилия для производства отечественной вакцины против COVID-19 и рекомендовал всем слоям общества строго соблюдать протоколы и инструкции по охране здоровья, чтобы избавиться от болезни. Лидер подчеркнул, что если люди смирятся с тяготами полного соблюдения рекомендаций по охране здоровья, болезнь непременно будет искоренена и ущерб будет предотвращен.

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