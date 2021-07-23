 

Мнение: Аятолла Хаменеи делает прививку от коронавируса

23.07.2021, 22:44, Разное
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Аятолла Хаменеи на камеру ставит себе вторую прививку от коронавируса, дабы личным примером сподвигнуть иранцев вакцинироваться.
Вакцина COVIran Barakat, местного производства.

Получив вторую дозу вакцины COVID-19 собственного производства, лидер Исламской революции выразил удовлетворение самоотверженными и непоколебимыми усилиями медицинского персонала по всей стране в борьбе с пандемией COVID-19, особенно ученых и исследователей, которые приложили свои усилия для производства отечественной вакцины против COVID-19 и рекомендовал всем слоям общества строго соблюдать протоколы и инструкции по охране здоровья, чтобы избавиться от болезни. Лидер подчеркнул, что если люди смирятся с тяготами полного соблюдения рекомендаций по охране здоровья, болезнь непременно будет искоренена и ущерб будет предотвращен.

Источник: Colonel Cassad



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