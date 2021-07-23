Монумент славы Советской армии демонтировали во Львове

Монумент боевой славы советских Вооруженных сил полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года, сообщают местные СМИ.

Как пишет Zaxid.nеt, были демонтированы «две последние фигуры» монумента – советский Воин и Родина-мать, которые, «как и предыдущие элементы», переданы «в музей «Территория террора». Указывается, что демонтаж «привлек внимание прохожих», они «снимали все на видео».

На месте монумента хотят создать, как информирует издание, «сквер памяти героев Украины», а также «изменить инфраструктуру». В частности, речь идет о подземном паркинге, велодорожке, безбарьерном спуске в парк имени Ивана Франко, станции канатной дороги.

Напомним, власти Львова собирались снести памятник еще в 2017 году, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора». Решение о демонтаже было принято в начале 2018 года, в конце года монумент начали демонтировать.

30-метровую стелу смогли снести только с «третьей попытки» в 2019 году. «Барельефы со стелы хранят во Львовском музее «Территория террора». Также один из барельефов, орден «Победы» львовского монумента, якобы купил Михаил Добкин», – информирует Zaxid.nеt.

В апреле 2021 года демонтаж продолжили.

Российское военно-историческое общество выразило категорический протест в связи с демонтажом монумента и считает недопустимым столь варварское и показательно циничное отношение к монументальному наследию.

Монумент был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляла скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.