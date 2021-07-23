Реки затопили улицы Сочи из-за дождей

В Сочи из-за дождей вышла из берегов река Дагомыс, помощь спасателей понадобилась жителям в районе реки Мацеста, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

В МЧС сообщили, что река Дагомыс в Лазаревском районе «вышла из берегов, но не сильно», поэтому «эвакуация людей не требуется». Указывается, что «сообщений о ЧП из того района не поступало». При этом в Хостинском районе два человека попросили помощи, чтобы переправиться с «островка», который образовался в русле реки Мацеста. В МЧС пояснили, что речь также идет не об эвакуации, а об «оказании помощи».

Как сообщают в соцсетях, в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы, потоки воды образовались на автомобильных дорогах. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что уровень воды в реке Мацеста менее чем за час превысил критические значения. Вода разливается на проезжую часть, уровень воды нарастает, передает ТАСС.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что «в результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо», передает РИА «Новости».

Дожди начались в четверг. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.

Напомним, в июле в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей.