Активная помощь следствию – Личное мнение

Сегодня стало известно, что Александру Пилипенко, убившему в ноябре 2019 года пятилетнюю падчерицу, отменили пожизненный срок заключения.

Апелляционный суд заменил его на 19,5 лет колонии.



Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым.

По какой причине это произошло?

Оказывается, изначально суд не учёл помощь следствию в раскрытии преступления. Пилипенко её активно оказывал.

Напомню вкратце суть дела. Семья Пилипенко воспитывала двух детей — 5-летнюю Дашу, дочь жены Александра от предыдущего мужчины, и 2-летнего сына.

Мать детей была в Китае на заработках, а 44-летнему мужу прижало убить ребёнка.

11 ноября 2019 года отчим избил купающуюся в ванной девочку. Понимая, что ребёнок может рассказать о произошедшем, отчим там же и утопил малышку. На следующий день, 12 ноября, вынес тельце из дома, отвёз его и закопал неподалёку. Затем забрал документы детей из детсада и попытался прорваться из Крыма на родную ему Украину.

Побег не удался, и тогда мужчина объявил ребёнка пропавшим. Мол, пришёл домой, а дверь открыта, ребёнок пропал.

Девочку искали волонтёры, в процессе выяснилось, что причастен отчим. Его раскололи, он показал, где закопал ребёнка.

«Она собирает Дашеньку в школу, разговаривает с ней… Не верит в то, что ребенка больше нет в живых. Поначалу она осознавала, что девочку похоронили, но потом что-то пошло не так. Врачи дают положительные прогнозы», — рассказывает бабушка Даши о состоянии матери.

В апреле этого года суд вынес справедливое решение — пожизненное. Но адвокат осуждённого опротестовал решение. По его мнению, суд не учёл деятельную помощь следствию, и апелляционный суд снизил срок.

44-летний Пилипенко вполне себе может дожить до освобождения. Даже если он отсидит весь срок, то выйдет на свободу 63-летним.

У меня вопрос: а что, помощь следствию, вернёт к жизни 5-летнюю Дашу? Или сделает легче её матери?

Нет, ну серьёзно — разве можно за убийство детей давать что-то, кроме пожизненного? Как считаете?

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