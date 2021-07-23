Мнение: О мерах против антиваксеров: первый пошёл

Да, пандемия CoVID-19 перевернула многие привычные представления, казавшиеся незыблемыми. В том числе и вот это «моё тело – моё дело». Теперь уже нельзя просто так взять и отказаться от вакцинации, например. А к антиваксерам начинают приниматься меры…

Причём речь не только о том, чтобы куда-то «не пускать» людей без прививки или антител. Сама жизнь идёт дальше.

В соцсетях много было разговоров о том, что отказавшихся от прививки государство вправе отказаться лечить от ковида. Теперь эта идея выходит на официальный уровень.

Мэр столицы предложил ввести плату за лечение от CoVID-19 людей, отказавшихся от вакцинации. «Меня удивляет то, что за лечение от коронавируса отказывающихся прививаться большие деньги платят из бюджета. Мне кажется, надо всё расставить на свои места, чтобы люди сами отвечали за свои решения».

Понятно, что эта фраза вызвала бурное возмущение, плавно перешедшее в не менее бурную дискуссию о пределах допустимого. Нашлось, кстати, немалое число сторонников «не лечить» или, по крайней мере, не лечить бесплатно тех, кто отказался от вакцины без достаточных к тому оснований по здоровью. Но другие официальные лица, в том числе парламентарии, у которых сработал инстинкт самосохранения спорную идею пока отвергли. Пока…

Хотя вот есть такая логика. Да, каждый человек должен иметь право отказаться от прививки, но и государство тогда должно иметь право отказаться лечить такого человека от ковида бесплатно, а при его неспсособности оплатить лечение – не лечить вообще. То есть, раз прививка предлагается бесплатно, а человек – не по медицинским основаниям, а по своим убеждениям – отказывается снизить риск болезни, то его лечение от этой болезни перестаёт быть обязанностью общества по крайней мере, в части финансов.

Впрочем, это опасная логика. Можно ведь отказаться лечить курильщиков от рака лёгких, а страдающих ожирением – от инфаркта. Немало причин заболеть человек создаёт для себя сам. И что, его за это убивать? Впрочем, человек с лишним весом опасен лишь для себя, заядлый курильщик – по большей части тоже (хотя вред от пассивного курения существует, его во многих случаях можно избежать). А вот заболевший CoVID-19 – это ещё и угроза для окружающих.

Но если не лечить антипрививочников – это слишком жестоко, то, может, хотя бы начать с них брать повышенные взносы в медицинские фонды, такие как ФОМС?

—