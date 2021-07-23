 

Мнение: Шавка при демократах

23.07.2021, 22:10, Разное
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Постепенно до всех начинает доходить, что странная встреча Путин-Байден носила в самом деле некий “судьбоносный характер”: сразу после нее не только развернулась поистине зверская вакцинаторская кампания в России (в духе “пленных не брать!”), но и в воздухе вдруг повеяло каким-то “новым детантом”, или, как это называли в советские времена, “разрядкой международной напряженности”. Как-то вдруг всё “рассосалось” по “Северному потоку”, поутихла риторика насчет Украины, в самой РФ малость притушили безудержную антиамериканскую пропаганду, заговорили о каких-то новых договорах, РФ вдруг бросилась изображать бешеную активность по поводу “зеленой энергетики” (то есть самолично закапывать себя в полную нищету и гуманитарную катастрофу) – словом, жизнь забила ключом.

А ведь казалось, что все должно быть наоборот! Был типа Трамп, “поставленный Путиным” “российский агент”, который как бы хотел сдать дивные USA Чорному Властелину за понюх табаку; и были “демократы”, которые Путину типа “злейшие враги”, видят его насквозь и только спят и видят, как бы сокрушить. То есть с падением Трампа и захватом власти в США “демократами” путинской России должны были бы наступить полные кранты: она лишается своего главного агента-покровителями и оказывается лицом к лицу со своими злейшими врагами, которые давно клялись ей жестоко отомстить еще за “взлом выборов” в 2016 году…

На деле же всё оказывается наоборот! Как раз при Трампе Россию постоянно преследовали неприятности, ее щемили буквально по всем фронтам – и вот при ожившей мумии Байдена все сказочно переменилось. Претензии снимаются, давление снижается, дружба крепнет прямо на глазах.

Вопрос – что это было, Ватсон? И закрадывается нехорошее подозрение: а что, если всё, что нам тут изображали 4 года напролет – была “обманка”? Что, если перед нами ломали комедию, и на самом деле Путин и вся его камарилья ВСЕГДА были верными вассалами именно “демократов”, а вся хохма с “поставленным русской разведкой Трампом” – не более чем игра, затеянная для дискредитации Трампа ну и заодно России (про которую в данном случае не думали и привычно вытирали об нее ноги, типа, им не привыкать)?

Очень похоже на то.

Источник: Размышления вольного социолога



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