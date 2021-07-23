 

Вакцина Pfizer/BioNTech защищает от “индийского” штамма коронавируса почти на 40% – минздрав Израиля

23.07.2021, 22:06, Новости дня
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Вакцина достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни COVID-19 на уровне 91%, сказано в сообщении. В министерстве отметили, что эти выводы сделали на сравнительно небольшой выборке больных в тяжелом состоянии. Специалисты продолжают наблюдение. 

Профессор Университета Бен-Гуриона и лидер Союза врачей Израиля Надав Давидович подтвердил The Times of Israel, что вакцина Pfizer/BioNTech менее эффективна в предотвращении передачи инфекции, но весьма действенна для предотвращения госпитализации и тяжелых случаев. 

По мнению специалиста, не стоит полагаться исключительно на вакцинацию. Нужны также “зеленые пропуска” (разрешение на посещение выздоровевшими и вакцинированными людьми определенных мест и зданий. – “ГОРДОН”), тестирование и маски, отметил Давидович.

Контекст:

С начала эпидемии в Израиле подтвердили почти 858 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось за весь период эпидемии в стране 6457 человек, отмечает NEWSru.co.il.

В Израиле полностью вакцинированы около 57% населения и более 78% взрослых (старше 16 лет). Первую прививку получили 62% населения (почти 85% взрослого населения). 

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире “индийский” штамм коронавируса, эту норму вернули.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания. Несмотря на это, в Израиле 12 июля разрешили делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer, которая применяется по двухдозной схеме.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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