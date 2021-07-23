 

Верещук: Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной

23.07.2021, 22:06, Новости дня
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“Несколько часов назад я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение вступить в НАТО вместе с Украиной”, – сказала нардеп.

По ее словам, эту инициативу могут поддержать ряд европейских политиков и политических групп из-за потерь Украины в результате запуска газопровода “Северный поток – 2”.

“Если Россия считает, что “Северный поток – 2″ ей так уж необходим, что ей необходимо получить возможность ограничить Украину в энергетическом клубе государств, то давайте мы тогда дадим ПДЧ и гарантии безопасности именно таким образом – Украина в НАТО”, – сказала Верещук.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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