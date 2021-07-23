 

Двух крымских татар отправили в штрафной изолятор за ночную молитву – Денисова

23.07.2021, 22:06, Новости дня
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Двух заключенных держат в исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Башкортостан, добавила Денисова. 

“Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-байрам”, – заявила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/357811869033425

По словам Денисовой, предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам, в частности, 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право на свободу исповедовать свою религию.

Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой восстановить права осужденных граждан Украины на свободу вероисповедания. 

“Призываю международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины”, – резюмировала омбудсмен.

Контекст:

Салединова и Исмаилова осудили на 11,5 и 13,5 лет за причастность к деятельности организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. Из поместили в ШИЗО за то, что они не спали во время отбоя, пытаясь совершить намаз, сообщило общественное движение “Крымская солидарность” 22 июля.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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