 

Запустить прототип термоядерного реактора помогла видеокарта NVIDIA

23.07.2021, 22:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёным из Вашингтонского университета удалось запустить прототип термоядерного реактора в лаборатории. Для этого использовалась видеокарта компании NVIDA, специализирующаяся на комплектующих для видеоигр.
Важным отличием прототипа от обычного реактора является температура, до которой нагревается плазма. Для термоядерного синтеза требуется 15 млн градусов Цельсия, но для тестирования достаточно и 1 млн. Несмотря на это, существует другая сложность – время. При такой температуре плазма существует всего доли секунды и необходима внушительная вычислительная мощность для проведения компьютерного моделирования. Именно тут на помощь пришла компания NVIDIA с их графическими ускорителями Tesla. Благодаря видеокарте учёным не только удалось уловить момент появления плазмы, но и просчитать как она будет действовать при разных условиях. Видеокарта также позволит машинному обучению получить важные данные о самом составе материала и продлить время его существования, создав для этого наиболее благоприятные условия.

Термоядерный реактор является наиболее перспективной технологией для развития всей ядерной энергетики. В отличии от обычных реакторов, он будет куда безопаснее и производительнее. Также в нём используется самое безопасное ядерное топливо, что сведёт к минимуму возможное загрязнение окружающей среды даже в случае непредвиденных обстоятельств или аварии.

Источник: hightech.fm



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Диетолог Соломатина рассказала об опасности орехов

23.01 / Катерина Шпица назвала причину отмены в 2020 году свадьбы с Русланом Пановым

31.08 / Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс

27.05 / Дрын маржовый

05.07 / Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

15.11 / В Совфеде прокомментировали обвинения Польши в адрес России

01.06 / С гвоздичным маслом: как сделать универсальный очищающий спрей для уборки

30.04 / Страшные тролли: проклятие викингов, фэнтези и интернета

16.03 / Мнение: В Крыму задержан агент СВР Украины

02.12 / Дебют. Триумф. Юбилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика