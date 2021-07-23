Запустить прототип термоядерного реактора помогла видеокарта NVIDIA

Учёным из Вашингтонского университета удалось запустить прототип термоядерного реактора в лаборатории. Для этого использовалась видеокарта компании NVIDA, специализирующаяся на комплектующих для видеоигр.

Важным отличием прототипа от обычного реактора является температура, до которой нагревается плазма. Для термоядерного синтеза требуется 15 млн градусов Цельсия, но для тестирования достаточно и 1 млн. Несмотря на это, существует другая сложность – время. При такой температуре плазма существует всего доли секунды и необходима внушительная вычислительная мощность для проведения компьютерного моделирования. Именно тут на помощь пришла компания NVIDIA с их графическими ускорителями Tesla. Благодаря видеокарте учёным не только удалось уловить момент появления плазмы, но и просчитать как она будет действовать при разных условиях. Видеокарта также позволит машинному обучению получить важные данные о самом составе материала и продлить время его существования, создав для этого наиболее благоприятные условия.

Термоядерный реактор является наиболее перспективной технологией для развития всей ядерной энергетики. В отличии от обычных реакторов, он будет куда безопаснее и производительнее. Также в нём используется самое безопасное ядерное топливо, что сведёт к минимуму возможное загрязнение окружающей среды даже в случае непредвиденных обстоятельств или аварии.

Источник: hightech.fm