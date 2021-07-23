Ученые разработали низкотемпературную батарею расплавленной соли

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23.07.2021, 22:02, Разное
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Учёные из центра Национальной лаборатории Сандия разработали низкотемпературную батарею расплавленной соли для промышленных предприятий. В ближайшие 5-10 лет создатели планируют наводнить рынок своим улучшением.
Во всём мире активно используются литиевые батареи, на основе которых создают массу технологий. Даже в промышленных масштабах и для питания городов зачастую технология не изменяется. В свою очередь такие энергоносители малоэффективны из-за высокой стоимости производства, быстрой потери потенциала и пожароопасности. Альтернативой выступают батареи расплавленной соли. Все недостатки литиевых ячеек тут отсутствуют, но присутствует куда более серьёзный минус – рабочая температура. Для нормального функционирования аккумулятора на основе расплавленной соли требуется минимум 270, а иногда и 350 градусов Цельсия. Эксперты же смогли доработать саму технологию работы батарей расплавленной соли и снизить рабочий диапазон температуры до 110 градусов. Это внушительный прорыв, который позволит уже сейчас переоборудовать большинство предприятий, так как для сохранения такого тепла не требуется специализированная изоляция.

В будущем разработчики намерены ещё больше снизить рабочую температуру батарей расплавленной соли и использовать их повсеместно во многих областях, включая обеспечение электроэнергией населённых пунктов. Этому способствует и сохранение своих первоначальных параметров, ведь такие аккумуляторы даже после 400 циклов зарядки/разрядки сохраняют свою эффективность.

Источник: itcrumbs.ru



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