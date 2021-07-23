Ученые обнаружили самый древний в Центральной Европе артефакт неандертальской эпохи

Международный коллектив немецких и бельгийских ученых провел исследование, в ходе которого обнаружил на территории Германии наконечник копья неандертальцев. По словам исследователей, возраст артефакта составляет около 65 тысяч лет.

В процессе научной работы археологи, представляющие Тюбингенский университет (Германия), в содружестве со своими бельгийскими коллегами из Университета Льежа, исследовали пещеру Хохле Фельс, в которой нашли изделие из камня, по всем признакам напоминающее наконечник копья. Артефакт из сланца имеет сравнительно небольшие размеры: длина 7,6 см, ширина 4,1 см, толщина 0,9 см, вес же находки насчитывает 28 граммов. После обследования на специальном оборудовании эксперты отметили, что найденный элемент вооружения древних неандертальцев был изготовлен приблизительно 65 тысяч лет назад. Примечательно, что последний раз в данном регионе Германии подобные предметы находились почти столетие назад – в 1936 году. При этом археологи подчеркнули, что прежде такие наконечники датировались временным периодом между 45 и 55 тысячами лет назад, являя собой образцы завершающей культурной фазы неандертальцев Центральной Европы. “Новое открытие представляет собой первый случай, когда острие было извлечено из современных раскопок, что позволяет исследователям изучать свежую находку с помощью самых современных методов”, – пояснил ведущий автор исследования, профессор Николас Конард.

Подробное изучение наконечника показало, что для закрепления его к древку изготовители копья применяли материалы в виде клея на натуральной основе и толстой нити, сплетенной из волокон растений, сухожилий и кожи. Орудие использовалось для охоты на крупного зверя, однако во время очередной заточки кусок камня видимо отломился, поэтому изделие пришлось выбросить. “Неандертальцы были опытными камнерезами и точно знали, как создавать и использовать сложные технологии, сочетающие множество деталей и материалов для производства и обслуживания смертоносного оружия”, – подытожил доктор Верле Ротс из Университета Льежа. Материалы научной работы были опубликованы на сайте Тюбингенского университета.

Источник: rossaprimavera.ru