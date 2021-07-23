Euronews – 10 лет спустя Норвегия оплакивает жертв терактов на острове Утойя

В Норвегии прошли церемонии поминовения жертв потрясших страну терактов, совершённых Андерсом Брейвиком десять лет назад на острове Утойя и в Осло. Среди погибших тогда в основном оказались дети и молодые люди. В годовщину трагических событий власти Норвегии признали, что сделали недостаточно для «противостояния тёмным силам», передаёт Euronews.

Власти Норвегии признали, что сделали недостаточно для «противостояния тёмным силам» — так норвежский король Харальд охарактеризовал события десятилетней давности, когда на острове Утойя террорист расстрелял 69 молодых людей и организовал смертоносный взрыв в Осло. 22 июля страна воспоминала жертв нападения Андерса Брейвика.

ХАРАЛЬД, король Норвегии: Я надеюсь, что мы сможем помочь друг другу выстоять после 22 июля, переживая это через наши ежедневные поступки, нашу сущность. Одновременно стоит признать, что мы как общество сделали недостаточно, чтобы разглядеть, поддержать, разделить бремя — и так сообща противостоять тёмным силам. И это печалит меня.

Нападение на острове Утойя в июле 2011-го потрясло мир и стало крупнейшей трагедией в новейшей истории Норвегии. Андерс Брейвик проник в молодёжный лагерь, где в течение нескольких часов методично охотился за школьниками и студентами, приехавшими туда на слёт Рабочей партии.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.