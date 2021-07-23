Die Welt – Маск намерен помочь пострадавшим от наводнений немцам с интернетом

Илон Маск намерен установить в пострадавших от наводнения и оставшихся без связи немецких регионах спутниковые тарелки своей компании Starlink, пишет Die Welt. С их помощью местные жители обретут бесплатный доступ к быстрому интернету. Как отмечает издание, Маск уже не первый раз использует природные катаклизмы для продвижения своих проектов.



Reuters

Бизнесмен Илон Маск и раньше использовал различные катастрофы для того, чтобы продвинуть продукцию своих компаний, пишет Die Welt. К примеру, в 2018 году, когда группа детей из Таиланда застряла в пещере, Маск предложил помощь своей компании по строительству туннелей. Кроме того, предприниматель помогал жителям Флориды эвакуироваться во время урагана, с помощью расширения действия своих электромобилей Tesla. Теперь же Маск намеревается предоставить поддержку с помощью своей компании Starlink: эта сеть орбитальных спутников сумеет обеспечить доступ в интернет для жителей немецких регионов, пострадавших от наводнения.

Как пишет издание, в пострадавших районах будут установлены спутниковые тарелки для связи со Starlink: с их помощью местные жители смогут бесплатно подключиться к интернету. Всего планируется установить 35 таких тарелок. Пока неизвестно, будут ли власти немецких регионов покупать их, или же они будут предоставлены бесплатно. Однако факт состоит в том, что система Starlink как раз предназначена для того, чтобы обеспечивать интернет-соединение в местах, где нет постоянного подключения.

При этом проект Starlink пока находится на начальной стадии роста, отмечает Die Welt. Пока по всему миру системой пользуются 69 тыс. клиентов: ожидается, что к середине 2022 года их число возрастёт до 500 тыс.

Тем временем компания Deutsche Telekom пытается восстановить свою инфраструктуру в пострадавших районах, однако сталкивается с непредвиденными сложностями, пишет Die Welt. Местами паводок полностью уничтожил кабели: в результате в некоторых районах пока удаётся восстановить только базовые телекоммуникационные услуги, которые не включают в себя быстрое интернет-подключение.

Что же касается Starlink, то развитие этого проекта является весьма дорогостоящим процессом, пишет Die Welt. Согласно оценкам самого Маска, оно обойдётся примерно в $20—30 млрд. При этом в адрес проекта звучит и критика, связанная с загрязнением окружающей среды и космическим мусором. Проект также не нравится астрономам, которые говорят о том, что обилие спутников мешает космическим наблюдениям.