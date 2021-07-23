В центре Москвы закрасили граффити с оппозиционерами

Изображение появилось несколько дней назад на улице Юлиуса Фучика. На нем изображены оппозиционный политик и блогер Максим Кац и певица Вера Мусаелян – жена бывшего главы Красносельского района Ильи Яшина.

Художник дополнил изображения Каца и Мусаелян строчкой одной из песен певицы: “Я не знаю как парню признаться, что слушаю Каца”.

Ранее Илья Яшин объявил о сложении полномочий главы Красносельского района. Он заявил о намерении продолжить работу муниципальным депутатом.