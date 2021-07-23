Мнение: Письмо: “Душнила в хорошем смысле”

В этом письме про ресурс работы, но мы будем параллели с ресурсом любви проводить.

sasha_og

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь попасть на разбор. Моя проблема связана с моей работой. В последнее время у меня в ней стало что-то получаться, я хотела бы добиться большего, но часто внутри меня что-то сбивается, и я теряю энергию.

(Как и во всех таких запросах по поводу отношений, автор сфокусирована на себе, а не на ресурсе. Это единственная причина фрустраций в любых ресурсах)

Мне 27 лет, я 1,5 года работаю торговым представителем в алкогольной компании. Мои клиенты – это бары и рестораны в большом городе. Мне повезло: среди моих клиентов есть знаковые для города и страны заведения, в которых работают увлеченные своим делом профессионалы, с душой и огнем в глазах делающие свою работу.

Я восхищаюсь своими клиентами и очень рада, что я – часть чего-то крутого и интересного. Настолько, что хотела бы быть не просто продажником, но и экспертом/профессионалом в своей работе и делать что-то значимое и полезное для развития сферы гостеприимства и культуры потребления алкоголя в своем городе.

(Посмотрите, какой интересный оборот. Она восхищается клиентами настолько, что хотела бы быть круче их. Зависть принимает за уважение)

Это мои амбициозные планы на будущее, но в настоящем у меня постоянные затыки, которые меня выбивают из колеи. Я стараюсь отрефлексировать, что делаю не так, понять, где мой локус и фокус, адекватна ли моя самооценка, но получается это так себе.

(Выбивает ее неадекватная планка, завышенные притязания. Но ей кажется, что планка нормальная, а выбивает ее что-то другое. И сейчас она будет перечислять помехи)

Например, за последние 4 месяца я увеличила свой товарооборот в 4 раза. Раньше я была внизу рейтинга нашего отдела, а теперь наверху. Я вроде бы горжусь результатом, но сравниваю себя с лучшими коллегами, среди которых моя подруга, которая и позвала меня работать в эту компанию. Она намного успешнее и, на мой взгляд, профессиональнее меня, работает на год дольше, и мы с ней ровесницы. Сравниваю себя с ней, завидую, и перестаю радоваться своим результатам, мне кажется, что я неудачница и ничего у меня не получается. Я стараюсь не смотреть этот ежедневный рейтинг, держусь пару дней, а потом опять смотрю, и это сравнение с подругой выбивает меня из колеи.

(Здесь она намекает, что у нее низкая самооценка и надо бы подрастить. Хотя корона у нее и так подрощена, но зависть мешает самолюбованию)

Или, например, я устраиваю дегустации для клиентов. Я узнаю, что им нужно, подбираю ассортимент, привожу его. Подготавливаю буклеты/прайсы с ценами, перевожу их в удобный формат, чтобы можно было смотреть с телефона (все фотографируют, пишут заметки, бумажные прайсы и листовки не пользуются спросом, поэтому я стараюсь, чтобы у них в чате в ватсапе сохранилось максимум информации с дегустации). Для 1-2 человек я вроде бы неплохо провожу эти дегустации, но как только людей больше или они для меня очень много значат, то я сразу стушевываюсь, не могу ничего рассказать, заикаюсь и просто разливаю алкоголь по бокалам. Что не всегда плохо, потому что чаще всего мои клиенты и сами знают, что и как производится, и легенды брендов, им просто нужно узнать вкус и цены. Но я остаюсь очень недовольна собой, что не смогла показать высший класс, рассказать что-то интересное и сделать как будто маленькое шоу, ну или просто поддержать приятную беседу. Я себя ругаю за это и потом долго не могу прийти обратно в энергичное и радостное состояние.

(Ей кажется, что она надрывается, а кто-то бездельничает и получает все за счет своей спонтанности. Как всегда во фрустрированном ресурсе она преувеличивает свои вложения и обесценивает вложения других)

Я вообще в такие моменты как будто разучиваюсь общаться с людьми. Всегда считала себя интровертом, который сложно сходится с другими. Но иногда я так вдохновлена работой, что забываю об этом. Конечно, чаще меня переклинивает и я думаю, зачем поперлась работать в продажи, если такая закрытая и неразговорчивая, что так сложно мне дается общение с людьми. И, наверное, мне нужно поискать работу более спокойную, в которой будет поменьше коммуникаций. Раньше переклинивало часто, сейчас реже, но зато сильнее.

(Иногда ей удается поместить фокус на работу и тогда она чувствует вдохновение. Но это удается только за счет преувеличения территории влияния. “Переклин” – это порог из-за шатания короны)

Или, например, мне кажется, что я плохо продаю. Знаю, что и как продает моя подруга. Там сложные и дорогие напитки, налаженные дружеские отношения с сомелье, которые ее обожают и с удовольствием ставят алкоголь, который она предлагает. У меня таких дружеских отношений пока что нет. И я не понимаю, как их заводить, потому что плохо схожусь с людьми, не могу ничего о себе рассказать и как-то поддержать разговор. Я стараюсь быстро реагировать на запросы клиентов, делать красивые подборки с нужным алкоголем, рассказывать о новинках, привозить попробовать что-то интересное и необычное, проводить дегустации, обеспечивать обучение персонала по нашим напиткам, присылать быстро нужные документы, помогать, если возникают какие-то проблемы. Но это все формально, этого как будто недостаточно, чтобы достичь уровня своей подруги. А она в моих глазах – лучшая в нашей компании, я бы хотела так же.

(Подруга привела ее в компанию, подруга опытней и дольше работает, но наша автор не стесняется своей зависти. И это черная зависть, поскольку связана со страданиями автора. Вот прибитая корона – когда вы убеждены, что никто не имеет права быть лучше вас, не согласны с иерархией и хотите быть наверху)

И я постоянно сомневаюсь в своих знаниях. Вроде бы закончила школу сомелье с красным дипломом, у меня есть дегустационный опыт, но мне все время как-то неловко озвучивать вслух теоретические моменты или сложные технические особенности напитков. Я редко могу высказать свое разверзнутое мнение о каком-то напитке, как будто у меня мнения и нет. Думала, что нужно больше читать профессиональной литературы, тематических журналов и сайтов, но потом забивала, потому что на это не хватает времени и сил после работы, да и не сказала бы, что мне нравится и вдохновляет сам алкоголь. Меня вдохновляют клиенты и возможность работать с ними, как бы наблюдая за всеми заведениями со стороны и видя всю картину в целом.

(Она не интересуется тем, что продает. Ее интересуют клиенты, но не их польза и удовольствие, а собственная значимость для них. Проведите параллель с фокусом на себе в любви)

Еще я иногда чувствую, что у меня как будто неадекватная восторженность и щенячье желание понравиться всем своим клиентам. Я слишком заморачиваюсь и для каждого из них продумываю мелочи, которые на мой взгляд важны, показывают высокий уровень сервиса и мою внимательную качественную работу, но при этом для клиента они ничего не значат.

(Здесь она сама пишет, что “клиенты” ее интересуют как корм для короны. Ей все равно, что нужно им, она хочет получать их симпатию и негодует, когда не получает)

Например, я несколько ночей делала методички для обучения официантов, где о каждом напитке писала короткую запоминающуюся историю, особенности производства, вкусные слова для описания напитка гостям заведения – это все было по просьбе клиента, он поставил значительную часть нашего крепкого алкоголя в свою карту. Но в итоге этот человек даже не провел аттестацию у своих официантов по этому материалу, продажи у официантов идут так себе, и я чувствовала себя использованной дурой.

(Наоборот, никто не захотел пользоваться ее “творчеством”, а она чувствует себя использованной. На что это похоже в любви?)

Или, например, один из моих клиентов– душнила в хорошем смысле этого слова. Он любит все записывать от руки, делать пометки, читать и составлять списки. Он попросил прислать прайс по определенной категории алкоголя с его конечными ценами. В моей компании таких прайсов нет, хоть это и популярная категория алкоголя, я составляла его вручную, рассчитывала цены отдельно по каждой позиции, выравнивала этот файл. Получился прайс на 20 страниц, на которые я потратила около часа в запарный день, когда была куча задач и встреч. Я, помня, что клиент любит делать пометки от руки, пошла и распечатала этот файл, что тоже отняло время. Меня этот прайс выжал как лимон, хоть я и считаю, что это – правильная работа и вообще тут вопросы к моей компании, которая о таких прайсах не позаботилась. Клиент никогда не узнает, сколько усилий мне стоил этот файл, который он почиркает и выкинет, для него это обычная вещь. И я упарываюсь так, потому что понимаю, что вообще-то это обычная вещь и странно, если я эту обычную вещь не предоставлю.

(Уважения к клиентам нет, смотрит на сверху и называет “душнилой”, поэтому так тяжело вкладываться, ей кажется, что вознаграждение за это должно быть намного больше. Проведите параллель в любви)

Но таких обычных в моем понимании вещей очень много, я так запариваюсь каждый раз. И каждый раз, когда количество затраченных мною энергии и времени не соответствует конечному результату – продажам, меня это расстраивает и демотивирует, у меня опускаются руки и чувствую себя неудачницей и лохушкой, которая могла бы просто быть общительной и веселой, а не лопаться от натуги, отрабатывая без разбора все запросы клиентов.

(Автор хочет быть веселой, но когда зависть лежит на плечах могильной плитой, когда вокруг тупицы, не ценящие ее творчество, и душнилы, приходится заниматься тяжелой и неинтересной работой вместо того, чтобы порхать и флиртовать с клиентами, разливая по бокалам игристое)

4 месяца назад я рассталась с парнем. С тех пор я начала больше работать. Я хочу работать качественно, зарабатывать много денег и развиваться в этой сфере. Как выполнять свою работу хорошо, не обесценивая ее и не делая лишнего себе во вред? И почему меня так переклинивает на тему общения с клиентами?

(Автор хочет работой заткнуть еще и дыру в любви, получать симпатию от мужчин-клиентов, быть очаровательной златокудрой нимфой Диониса. А вместо этого потеет как седой Сизиф)

Спасибо, что дочитали!