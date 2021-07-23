Мнение: Уотерс о “гуманитарных кризисах”

Все по делу. Точно также США поступают в отношении блокады Венесуэлы и КНДР, сопровождая эту политику крокодиловыми слезами о том, как они хотят помочь населению этих стран. Все как в старом рассказе Азимова "Сердобольные стервятники" http://lib.ru/FOUNDATION/gentvult.txt, где для "спасения" планеты предполагалось сбросить на местных ядерную бомбу, чтобы потом получить в благодарность за "спасение" доступ полезным ископаемым и другим ресурсам. В случае с современным нам миром, речь идет об экономической ядерной бомбе, которая сбрасывается на экономику атакуемых стран с целью свержения неугодных правительств, дабы затем современные стервятники могли "спасти" народ атакуемой страны в обмен на ее ресурсы.

PS. Уотерс представляет собой редкий случай, когда таланты творца дополняются сильной гражданской позицией. У деятелей культуры это редкое сочетание.

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