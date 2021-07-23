Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине.

Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым».

Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»).

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

Накануне полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.