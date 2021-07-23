 

Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева возглавит Наблюдательский совет Евразийского научно-образовательного центра

23.07.2021, 21:48, Новости дня
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Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров выступил с предложением назначить Елену Шмелеву главой Наблюдательского совета Евразийского научно-образовательного центра.

Инициатива прозвучала на подведении итогов работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан», которая прошла в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

«Наш ключевой вектор – участие в масштабных федеральных проектах в сфере науки. Мы присоединяемся ко всем крупным общероссийским программам, инициированным главой государства», – отметил он, напомнив, что Президент РФ Владимир Путин определил науку одним из стратегических приоритетов.

Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) получил статус мирового уровня.Он будет разрабатывать 10 технологических проектов, в рамках которых к 2025 году появятся 95 передовых научных технологий по направлениям «Новая среда жизни», «Цифровая и «зеленая» химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Инжиниринг и передовые производственные технологии».

«НОЦ дает возможность создать инфраструктуру для объединения усилий науки, образования, бизнеса, крупных промышленных предприятий. Уже есть первые результаты. Важным элементом Евразийского НОЦ станет IQ-парк – технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково», – приводятся слова Радия Хабирова на сайте «Единой России».

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, отметила, что системная работа в сфере развития образования и науки проявляется повсеместно.

«Результаты видны и устойчивы. В части дошкольного образования – активно создается инфраструктура, готовятся педагоги. Отношение к педагогам вообще принципиально важно для работы с талантами. Дошкольное образование сегодня устроено таким образом, что программы до окончания начальной школы закладываются уже в детском саду», – сказала она, подводя итоги визита в республику.

По ее словам, сегодня есть все ресурсы для того, чтобы сильные педагоги определяли требования к инфраструктуре, могли оценивать генеральные планы строительства образовательных центров и школ. Они должны быть включены в экспертные группы по данным вопросам.

«Очень прошу рассмотреть систему поддержки учителей на основании системы учительского роста, финансовых и нефинансовых мер их поддержки. Так как это люди, которые определяют ценностное видение будущего нашего поколения, которое придет в школу», – отметила она.

Елена Шмелева подчеркнула, что региональные проекты в сфере образования должны и будут поддержаны на федеральном уровне. Будут рассмотрены все идеи – сбор предложений уже организован на сайте Общероссийского народного фронта.

«После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию» для формирования следующего пятилетнего цикла законодательной работы», – резюмировала она.

Ранее руководитель «Сириуса» предложила сделать большинство спортсекций для детей бесплатными.

На съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.



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