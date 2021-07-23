Эксперт объяснил назначение Карпина тренером сборной страны по футболу

Если бы этот пост занял иностранец, потребовался бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, а времени у нас нет. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Марат Баширов, комментируя назначение тренером национальной сборной Валерия Карпина.

Новый тренер сборной РФ по футболу должен будет вывести команду на Чемпионат мира-2022 в условиях нынешнего форс-мажора, отметил политолог Марат Баширов, комментируя назначение наставником национальной сборной Валерия Карпина.

«Сборной сейчас нужен такой человек, который в форс-мажорных обстоятельствах будет вытягивать сборную, чтобы мы поехали в Катар», – отметил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов.

По его словам, именно по причине сложной ситуации после провала на Чемпионате Европы были отклонены кандидатуры европейских тренеров. Например, ходили слухи, что команду мог возглавить немец Йоахим Лёв. «Если бы пост занял иностранный специалист, работу осложнил бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, непонимания российских футболистов. А времени у нас нет: в сентябре ждет сложнейший матч с хорватами в рамках отбора на Чемпионат мира», – напомнил специалист.

Если под руководством Карпина сборная не поедет в Катар, тогда у РФС будет право его поменять, считает аналитик. «Его задача не проиграть ни один матч, и тогда мы выйдем. Эта цель достижима, с одной стороны. С другой стороны, права на ошибку нет. Впрочем, игроки его знают, и он понимает возможности большинства подопечных, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее», – резюмировал Баширов.

В пятницу Российский футбольный союз объявил о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Контракт с 52-летним спортсменом будет действовать до конца нынешнего года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной с тренерской деятельностью в клубе.

Родившийся в Нарве Карпин начал профессиональную карьеру в качестве игрока в 1986 году в таллинском клубе второго дивизиона «Спорт». В 1990 году перешёл в московский «Спартак», в составе которого трижды выиграл чемпионат России. В 1994 году уехал в Испанию, где играл за Реал Сосьедад, Валенсию и Сельту. Карьеру игрока Карпин закончил в 2005 году.

В 2009 году он получил тренерскую лицензию и был назначен главным тренером «Спартака». Однако, за пять лет не добился громких побед и в 2014 году оставил пост. Затем Карпин на полгода возглавил испанскую «Мальорку» но после неудовлетворительных результатов ушел. В июле 2015 года специалист стал главным тренером «Торпедо» из Армавира, откуда ушел через год на фоне спада игры команды. В декабре 2017 года он был назначен главным тренером «Ростова», а в феврале 2020 года руководство клуба продлило контракт с Карпиным на пять лет.