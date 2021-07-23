Мнение: Китайцы уничтожили пустыню, похолодание хуже потепления и нашествие пауков на Россию

1. Красивая история о победе человека над стихией. Проект «Зелёная китайская стена» приносит свои плоды: за последние 60 лет китайцы успешно расправились с четвёртой по размеру пустыней в стране. Великие планы преобразования природы работают:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Му-Ус

https://www.popmech.ru/science/580344-kitayskaya-pustynya-prevratilas-v-oazis-posle-70-let-ozeleneniya/

Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь в Китае, «исчезла» с карты северо-западной провинции Шэньси, поскольку 93,24% опустошенных земель стали зелеными.

Пустыня занимала площадь в 42 200 квадратных километров. Раньше это была безжизненная земля без деревьев и сельскохозяйственных угодий. Из-за ветров и песчаных бурь с Му-Ус город Юйлинь, расположенный на краю пустыни, был вынужден трижды двигаться на юг.

Начиная с 1959 года местные жители сажали деревья, чтобы сдержать вторжение песчаных бурь. Многолетние усилия расширили зеленую часть до 400 километров к северу.

«Говоря, что пустыня исчезла на карте, мы имеем в виду, что опустевшая земля исчезла на сегодняшний день. Если мы продолжим наши усилия, то оставшиеся около 30 000 гектаров площади со смещающимися песчаными дюнами исчезнут», – прокомментировал Дан Шуанжэнь, глава лесного бюро провинции Шэньси.

В 1950-х годах в городе Юйлинь уровень лесного покрова составлял всего 0,9%, но сейчас он достиг 33%. <…>

Озеленение пустыни привело не только к решению проблемы с песчаными бурями. Оно представляет комплексное развитие региона.

Теперь местность может производить более 1000 килограммов продовольственного зерна, раньше цифры варьировались от 100 до 150 килограммов. Также, в прошлом доход на душу населения составлял всего 200 – 300 юаней (30 – 40 долларов), но сейчас он превышает 30 000 юаней (4 200 долларов), об этом сообщает Ши Гуаньинь, секретарь парткома деревни Шилиша, Диньбянь.

Таким образом, благодаря усилиям китайцев планета реально зеленеет, несмотря на продолжающийся промышленный рост в КНР. С другой стороны, пустыня — это ведь тоже экосистема. Скорпионы, змеи, всякие пустынные растения. Надеюсь, китайцы как-то сохранили всё это, хотя бы в зоопарках и ботанических садах.

2. Читатель humpty_dumpty согласен с тем, что глобальное похолодание приносит гораздо больше проблем, чем глобальное потепление. В целом, за последние 6-7 тысяч лет температура на Земле снизилась примерно на пару градусов, и каждый новый этап похолодания приносил с собой новые исторические катастрофы:

https://olegmakarenko.ru/2183403.html?thread=811454187#t811454187

Добавлю, чего мы лишились в весьма обозримом прошлом “благодаря” похолоданию.

1. Сибирь из цветущих степей превратилась сначала в болото, а потом в мёрзлое болото. Земли южней и восточней тоже сильно пострадали. Всё это привело к массовой миграции ариев и тюрков. Погибли цивилизации древности.

2. Некогда цветущий Раджастан, колыбель среднеиндийской цивилизации, превратился в пустыню.

3. Североафриканские цивилизации пустыней оказались прижаты к Средиземному морю. Египет выжил благодаря Нилу. Остальные погибли.

4. Из-за уменьшения количества осадков и запустынивания погибла цивилизация майя. Конкистадоры застали только деградировавшие остатки в горах.

5. Деградация древнескандинавской цивилизации.

6. Гибель поселений в Гренландии.

7. Деградация среднеазиатских цивилизаций из-за того же уменьшения количества осадков и запустынивания.

Похолодание привело к общему упадку человечества, массовому вымиранию и деградации. Заставило его тесниться в поймах крупных рек и прибрежных районах.

Нынешнее глобальное потепление пока ещё не привело к цивилизационным катастрофам. Опасения, конечно есть: например, некоторые маленькие островные государства (например, Мальдивы) рискуют попросту утонуть в случае повышения уровня Мирового океана.

В странах Африки растёт угроза опустынивания, однако до настоящего голода с миллионами смертей дело там обычно не доходит (если только у власти не находятся коммунисты, как это было в Эфиопии в 1980-е). Африканские страны успешно наращивают своё население, а также пытаются следовать китайскому примеру выращивания зелёных стен на границах с Сахарой:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_зелёная_стена

Если земной климат в результате нынешнего потепления вернётся к атлантическому оптимуму, имевшему место примерно 10-6 тысяч лет назад, человечеству, вероятно, от этого будет только лучше.

3. Вместе с тем, иногда природа приносит неприятные сюрпризы. В результате потепления может начаться распространение зоны пустынь и сухих степей на север, и если его не сдерживать, то на южные регионы нашей страны будут нападать полчища ядовитых пауков:

https://lenta.ru/news/2021/07/22/pauk/

В Волгоградской области россияне массово пострадали от укусов смертельно опасных пауков — каракуртов. Об этом пишет ФАН.

Уже зарегистрировано 12 случаев укусов, пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы — у них наблюдалась боли, слабость и потливость. Как пишет издание, при укусе этого паука возможны и летальные исходы.

«К сожалению, сейчас сыворотки противокаракуртовой в нашей стране нет. Поэтому помощь оказывается нами достаточно квалифицированная. Мы попытались выработать определенную схему лечения», — заявил главный внештатный токсиколог региона Сергей Ларионов.

По информации издания, раз в 10-25 лет наблюдаются вспышки массового размножения каракурта.

Интересно, активизировались ли уже антисывороточники и каракуртоотрицатели? В любом случае, нам стоит озаботиться созданием на границах пустынь защитных полос, которые будут препятствовать их росту при изменении климата.