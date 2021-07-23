Нэнси против Моники – Личное мнение

Запилила в Инстаграм фотографию жены Пола Маккартни. На момент снимка Нэнси было 57 лет. Она — слева.



Фото: Соцсети

При этом я имела неосторожность написать: «А вы всё «Моника-Моника». Вот как надо выглядеть!»

Куриц порвало.

Я им тычу в глаза правдой, против которой не попрёт ни один вменяемый человек, а они по-прежнему топят своё: «Моника — шыкарная женщына»!

Наверное, потому что Моника — слишком шикарная, от неё сбежал муж к красивой девке с головокружительной фигурой и теперь не нарадуется своему новому, семейному счастью, да?



Фото: Соцсети

Девки, войдите в ум. Ну, какая ваша Моника шикарная? Вы — в себе?

На фото в коллаже Белуччи — 55: бабка с котомкой. Жене Пола в том же коллаже — 57, и фигура у неё — лучше, чем у многих из вас.

Однако вы упорото вопите про какую-то там мифическую расслабленность и женственность, которые по факту являются лишь лишним весом.

И всё это — лишь бы за себя не браться, лишь бы и дальше продавливать целлюлитом свои зассанные диваны.

У жены Маккартни даже в возрасте под 60 не было видимого целлюлита: мышцы — в тонусе, купальник — стильный и в соответствии с возрастом. Грудь — правильно сделанная, кожа — молодая.

А ваша Моника — жирная, старая бабка, которую нельзя трахать. Как неприятно, подозреваю, трахать и вас с вашими ямами на вялых жопах.

Моника у вас — факбл по одной и только по одной причине: она — такая же толстая и бесформенная, как и вы.

Так выглядит правда.

В состоянии её проглотить?

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