Мнение: Те же без Трампа

Вот, кстати, занятная информация – проливающая свет на многое:

“В АПЛ вводится правило обязательной вакцинации от коронавируса. По информации источника, футбольная ассоциация страны решила, что до 1 октября все, кто посещает стадионы, включая футболистов, тренеров и персонал, должны будут пройти вакцинацию двумя дозами. Команды, которые не выполнят требование, не будут допущены до участия в турнире (La Repubblica).

Новый сезон АПЛ стартует 13 августа”.

То есть в АПЛ уже мало того, что там перед каждым матчем надо непременно постоять на коленях, вымаливая прощение у “черных братьев” (или господ?) за невесть какую вину; теперь там еще и требуют безальтернативную вакцинацию ото всех. На каком основании? Да на таком же, на каком и стояние на коленях – то есть ни на каком. Просто колитесь – и всё, без разговоров.

Что-то это напоминает, не правда ли? Ба! Да это ж “как в России”! Какое удивительное совпадение! По-моему, все четче вырисовывается какой-то удивительный интернационал “прививателей-локдаунщиков-борцов с углеродом” – американские демы, британские клоуны, российский Путин, ненавидимый всеми во Франции Макрон, уникальная старушка Меркель… А вот Трамп в этой кампашке явно был не при делах – его в дело не взяли.

Сколько их? Куда они гонят нас?