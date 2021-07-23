 

Российский телеканал не показал сборную Украины на открытии Олимпиады

23.07.2021, 21:12, Новости дня
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Трансляцию церемонии открытия прервали на рекламу перед появлением на поле сборной Уганды, после которой шли украинские спортсмены.

Пресс-служба телеканала в комментарии РБК объяснила эту ситуацию обязательствами перед рекламодателями.

“Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз”, – сообщили телеканалу.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран. 

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Флаг Украины на открытии Олимпиады несли два спортсмена – Елена Костевич и Богдан Никишин.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают как нейтральные атлеты – без российского флага и гимна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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