“Я – все. Ни о чем не жалею”. Шкиряк сообщил, что уволился из МВД

“Я – все. Сегодня, сразу после возвращения из отпуска уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни, которая навсегда останется со мной. Горжусь каждым днем, проведенным в должности советника министра МВД в команде [экс-министра внутренних дел] Арсена Авакова. Ни о чем не жалею”, – заявил Шкиряк.

Он поблагодарил соратников и всех сотрудников министерства, а также врагов “за тонны вылитой грязи”.

“Прошу прощения у тех, кому не смог помочь в силу различных обстоятельств. А также, если кого-то несправедливо обидел. Искренне желаю новому министру МВД Денису Монастырскому держать заданный вектор и не поступаться принципами патриотизма”, – написал экс-советник.

https://www.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/4277478732313041

Контекст:

50-летний Шкиряк с 2014 года работал советником министра внутренних дел.

13 июля 2021 года Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

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