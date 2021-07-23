Простая прогулка снижает риск развития 24 болезней, включая онкологию

Эксперты рассказали, как простая прогулка снижает риск развития до 24 болезней, включая онкологию. Достаточно просто регулярно выходить на свежий воздух и не обязательно истязать себя изнуряющими тренировками.

Речь идёт не о скандинавской или другой ходьбе, когда требуется прикладывать усилия или использовать особые техники. Самое обычное времяпровождение, когда человек неспешно гуляет, приносит огромную пользу организму. В частности, снижается риск преждевременной смерти. Во время ходьбы улучшается работа сердечно-сосудистой системы и снижается риск развития хронических и онкологических заболеваний. Помимо этого, укрепляется иммунитет, так как человек поглощает полезный для организма витамин D из солнца. В этом случае всё же следует позаботиться о своей коже и, если прогулка подразумевает длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, то лучше нанести крем от загара или воспользоваться головным убором и очками.

Борьба со стрессом ещё одна положительная черта обычной прогулки пешком. В этом случае работает метод расслабления, когда мышцы в организме тонизируются в меру и не перегружаются, как во время бега. В это же время внутренние органы пищеварительной системы напротив, удобно массируются. Это способствует уменьшению количества потребляемой пищи и благотворно сказывается на переваривании. При этом в организме продолжают сжигаться калории без появления чувства голода, а значит лишние килограммы постепенно уходят. Всё это в совокупности, а также из-за прилива крови к лицу, позволяет любителям пеших прогулок выглядеть заметно моложе своих лет.

В конце списка находятся улучшение памяти и облегчение боли. В первом случае важную роль играет сама сердечно-сосудистая система, которая начинает активно работать. Это провоцирует более глубокое и ровное дыхание, позволяющее мозгу получить больше полезного кислорода. Как следствие, увеличивается концентрация и память. В случае же с болью, то тут, как и с памятью, важную роль играет кровообращение. Опорно-двигательная система получает больше крови, лучше отводит вредные вещества и тонизирует мышечную массу, противодействия её потере. Это положительно сказывается на самочувствии.

Источник: lady.siteua.org