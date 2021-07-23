Своё начало отметил фестиваль “Принцесса цирка”.

Заявки уже можно подавать на Всероссийский фестиваль ” Принцесса цирка”. Из многих стран, например, таких как Италия, Венгрия, Казахстан, Вьетнам и других уже были поданы документы на участие их воздушных гимнасток.

Начнётся фестиваль 18 октября 2021 года в Саратове и продлится до 24 октября 2021 года. Заявки можно подавать до 15 августа.

“Принцесса цирка”- уникальный в своём роде, так как он-единственный фестиваль, показывающий главную роль женщин в цирковом искусстве. Приглашаются все дамы, от начинающих до профессионалов, чтобы продемонстрировать свои навыки и свою смелость, – заявил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Фестиваль проводится Российской государственной цирковой компанией в рамках осуществления национального проекта “Культура” с финансовой поддержкой Министерства культуры РФ , при участии региональной общественной организации “Росинформразвитие”. В роли жюри будут представлены видные деятели циркового искусства и эксперты с разных стран.

В завершении пройдет большое гала-представление и торжественная церемония награждения победителей.