Своё начало отметил фестиваль “Принцесса цирка”.

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23.07.2021, 21:08, Разное
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Заявки уже можно подавать на Всероссийский фестиваль ” Принцесса цирка”. Из многих стран, например, таких как Италия, Венгрия, Казахстан, Вьетнам и других уже были поданы документы на участие их воздушных гимнасток.
Начнётся фестиваль 18 октября 2021 года в Саратове и продлится до 24 октября 2021 года. Заявки можно подавать до 15 августа.

“Принцесса цирка”- уникальный в своём роде, так как он-единственный фестиваль, показывающий главную роль женщин в цирковом искусстве. Приглашаются все дамы, от начинающих до профессионалов, чтобы продемонстрировать свои навыки и свою смелость, – заявил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Фестиваль проводится Российской государственной цирковой компанией в рамках осуществления национального проекта “Культура” с финансовой поддержкой Министерства культуры РФ , при участии региональной общественной организации “Росинформразвитие”. В роли жюри будут представлены видные деятели циркового искусства и эксперты с разных стран.

В завершении пройдет большое гала-представление и торжественная церемония награждения победителей.



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