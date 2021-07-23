Мнение: Зависть и слив

Зависть начали обсуждать в связи с последним письмом.

Многие считают, что зависть – это такое естественное чувство, сродни здоровым амбициям, и что не чувствуют зависти только люди с плохой рефлексией.

На самом деле зависть – это то, что съедает вас и не дает вашей фигуре расти, сливая ее.

Представление о том, что зависть бывает хорошая, “белая” – это, с одной стороны – правда, а с другой стороны – скользкий вопрос.

То, что можно назвать белой завистью – это либо не зависть, а “зависть”, либо зависть, и тогда вред от нее уже есть.

Вот на схеме ниже можно увидеть, как выглядит красное поле, то есть территория в границах.

Это красное поле и другие поля, вид сбоку и сверху.

Не обращайте пока внимания, что КП слева изображено как пирамида, это связано с тем, что оно имеет не только протяженность, но и высоту за счет роста фигуры, как черное поле имеет глубину за счет падения. Но об этом потом будем говорить.

ОГ – это объективные границы. Это реальные границы человека, его возможности и права с точки зрения поля.

Если субъективные границы человека совпадают с объективными, мы говорим, что у человека хорошие границы.

Хорошие границы – это когда человек видит свои объективные границы, когда его субъективные границы совпадают с объективными.

Вот рыбак или даже нерыба видит свое красное поле, видит, что за границей красного поля начинается территория, где он уже не совсем прав, потом где он уже не прав и мы называем это розовым полем, потом серое поле. Розовое и серое поле – это представление о том, что между красным полем и черным полем нет жесткой грани, “в жизни нет черного и белого”, но в алхимии белое – это красное, и изображение поля на манер шахматного выглядело бы как набор черных и красных клеток, черных и красных фигур (инструментов). Розовое поле ближе к красному полю, серое поле ближе к черному. Но рассматривая эти поля вместе с черным полем мы можем говорить о векторах сливов (и косяков).

Каждый раз когда ваш локус контроля смещается мимо границ, когда вы начинаете видеть свои субъективные границы шире объективных, возникает вектор слива или вектор косяка. Это направление энергии против собственного роста, на саморазрушение. Растят фигуру только действия внутри границ, это называется Работа или прокачка ресурсов. А действия мимо границ способствуют фрустрации ресурсов и их разрушению.

Вот так все просто.

Маленькие векторы – это импульсы, а большие векторы – это целые потоки энергии, их называют “страсти”.

Вот зависть – это пагубная страсть, когда она захватывает человека. Или просто импульсы, маленькие векторы мимо границ. Зависть всегда связана с векторами слива, с векторами косяков не всегда. Мы начнем с векторов слива.

Посмотрите на схему. Маленькие векторы – в розовое поле, векторы побольше – в серое, большие векторы – в черное поле.

Белая зависть – это либо еще не зависть как таковая (вектор в границах, в красном поле), либо маленький вектор, в розовом поле, либо вектор слива в сером поле, либо уже в черном – конкретный слив.

Черная зависть разрушает фигуру человека, от его самоуважения не остается ничего, поэтому от черной зависти очень сложно излечиться. Самоуважение можно представить как иммунитет и если он разрушен, фигура начинает разрушаться как организм с иммунодефицитом. Не остается опоры на себя, потому что черная зависть – это предательство себя, отказ от себя.

Как правило, субъективно человек ощущает все совсем иначе. Ему кажется, что он завидует, потому что ценит себя и считает, что достоин большего, смотрит с завистью на тех, кто имеет ресурсы лучше.

Но если мы представим, что его притязания выходят далеко за границы его возможностей, мы увидим, что он сливает энергию мимо границ, направляет ее не на свои ресурсы, а в серую и черную дыру. Иногда энергия зависти помогает процветанию конкурентов, но в любом случае она ведет к разрушению завистника.

Разрушать себя – это предательство себя и слив.

Если бы вы бросили под дождем своих детей, решив, что они некрасивы и неумны, а сами смотрели бы через грязное стекло на чужой детский праздник, пока ваши дети звали вас, это был бы примерно такой же слив, каким является черная зависть. Завистник не любит все, что у него есть, не занимается этим, не развивает это, не дорожит этим, бросает. Он зарится на чужое и испытывает по этому поводу такие бурные эмоции, что вся его энергия уходит туда. Если же представить, как бесцельный стресс разрушает организм, как ненависть к воображаемым врагам возвращается бумерангом самому человеку, будет понятно, что такое зависть. Это медленный суицид, а иногда даже быстрый, если зависть очень сильна.

Некоторые усомнятся, что зависть так быстро разрушает людей, ведь зависть никогда не стоит в графе “причина смерти”. Но почти нет людей, которые были бы погружены в зависть с головой, большинство отвлекаются от зависти и занимаются ресурсами. Любой завистник то что-то строит, то разрушает своей завистью, и поэтому топчется на месте или опускается на дно, но медленно. Если же человек погружается в зависть с головой, он сгорает очень быстро, пусть даже внешней причиной смерти считается болезнь или несчастный случай.

Просто представьте себе, сколько ресурсов способны слить векторы в черном поле, подобные ливню с молниями в грозу, и вы увидите, что прокачка ресурсов превращается в сизифов труд. Вы учитесь и работаете, занимаетесь имиджем, читаете литературу, чтобы то и дело сливать все это в черную дыру зависти.

Как устроена зависть?

Вы смотрите на какое-то благо (ресурс), принадлежащее другому человеку, и испытываете страдания от того, что это не ваше.

Если вы рады чужому успеху и хотели бы брать пример, никакой зависти нет.

Некорректно называть это завистью, даже белой. Это восхищение.

Зависть начинается там, где вы чувствуете страдания от наблюдения за чужим успехом.

Аристотель в трактате о зависти сопоставлял зависть и боль.

Есть современные исследования, что зависть активизирует в мозгу отделы в передней поясной коре, которые отвечают за боль.

Белая зависть – это легкая досада, направленная, в основном, на себя. Вы считаете, что могли бы так же, если бы не были так ленивы, если бы могли взять себя в руки и так далее.

Это тоже вектор слива, просто очень маленький, это вектор в розовом поле.

Люди, которые ищут “волшебный пинок” или пытаются любым путем “выйти из зоны комфорта” часто считают белую зависть полезным чувством. На самом деле любая зависть, если это зависть, все-таки слив, пусть даже совсем небольшой и обратимый. И если вы привыкаете стимулировать себя с помощью белой зависти, вы все-таки вредите себе в перспективе. То есть вы сливаете свои ресурсы в обмен на мотивацию. И вам может казаться, что оно того стоит, но лучше мотивировать себя без слива. Это как есть вредные продукты. Питательная ценность у таких продуктов есть, но и дряни достаточно.

Серая зависть тоже может мотивировать в какой-то мере, но сливает уже куда больше, чем дает.

При серой зависти человек чувствует не легкую досаду, а негодование и ему неприятно направлять это большое негодование против себя как при белой зависти, когда досада слабая. Он чувствует, что гнобит себя и начинает себя выгораживать, то гнобит, то выгораживает, обвиняя счастливого соперника или мировую несправедливость в том, что ему не дается какое-то благо.

Вот эта иллюзия самозащиты при серой и черной зависти возникает из-за того, что субъективные границы намного шире объективных. Вам кажется, что вы ничем не хуже и даже лучше того, кого вы назначили конкурентом. Назначили, поскольку реальная конкуренция – это примерно равные силы и возможности, а воображаемая конкуренция бывает с тем, у кого возможностей больше и силы не равны и место другое.

При серой зависти и ее переходе в черную чужое благо начинает ощущаться своим, просто отобранным.

И это приводит к очень опасным энергетическим процессам.

Если человек воспринимает территорию другого человека как свою, которую у него отобрали или захватили нечестным путем, в нем активизируются базовые программы по защите своей территории. Может доходить даже до аффектов, когда захватывает гнев и рассудок отключается. Все системы организма готовятся к нападению, поэтому сердце колотится, адреналин поступает как взрывчатка. Начинает казаться, что успокоиться во много раз сложней, чем выплеснуть агрессию и напасть, по крайней мере что-то разрушить.

Часто люди после таких состояний описывают, что были вынуждены выплеснуть агрессию, чтобы не причинить зло себе, иначе просто взорвались бы изнутри. К сожалению косяк в данном случае не уменьшает слив, а делает его только больше. То есть причиняя зло другому от зависти, человек причиняет себе зло намного больше. Но то, насколько сложно держать себя в такие моменты, говорит о том, что человека действительно уносит. Именно так выглядит вектор в черное поле. Вас несет вниз, на самое дно. И остановитесь вы не раньше, чем многое разрушите.

В сером поле вектор остановить еще можно, в розовом легко. А вектор слива и косяка в черном поле удержать очень сложно. Представьте себе ледяную гору, на которой вы пытаетесь удержаться, вот так выглядит слив в черном поле.

Слив – это не только поступки, хотя в черном поле человек уже не может удержать ни слов, ни действий, его решето прорывает и его тело перестает подчиняться ему. Но слив – это любые эмоции и мысли, разрушающие собственную фигуру. В то время, как человеку кажется, что он защищается, он сливает себя, унижает себя и в полном смысле слова предает.

Родственным зависти чувством является ревность. Спиноза говорил, что ревность – это любовь, полная ненависти к любимому человеку и зависти к сопернику. А Сократ называл зависть язвой души.

Ненависть к любимому – косяк и слив, зависть к сопернику – слив.

Слить себя в припадке ревности очень легко.

Ревность может быть и без слива, но тогда это “ревность”, горячие и острые шары, которые партнер с удовольствием принимает и которыми он дорожит. В такой “ревности” нет ненависти к любимому и особенно нет зависти к сопернику.

На примере ревности очень хорошо видно, как зависть уменьшает фигуру.

Если вы подозреваете измену, вы должны достаточно уважать себя, чтобы быть готовым расстаться с изменником, если он подтвердит ваши подозрения.

Завидовать сопернику – это мечтать оказаться на его месте в то время, как вас с этого места прогнали.

Вы лезете в окно, когда вас выталкивают в дверь.

Если вас никто не прогонял и не менял на другого, нет места и зависти к нему. Но если вас променяли, нельзя завидовать и нельзя ревновать. Завидуя в таком случае вы отказываетесь от самоуважения, признаете, что зависимость ваша намного больше вас.

Ревность любовника к мужу женщины – другая история. Здесь слива меньше, чем когда муж завидует любовнику, потому что женщина изменяет мужу с любовником, а не наоборот. Но все-таки если любовник испытывает зависть к мужу, значит он мечтает оказаться там, куда его не пускают.

“Ревность” в виде небольшой приправы к взаимной любви может добавлять температуры фигуре, но избегайте реальной ревности и особенно зависти к сопернику.

Соперничать нужно без зависти.

Зависть делает соперничество некрасивым и мешает победить. Кто больше завидует, тот слабей.

Понимаете, почему?

Приводите примеры черной и серой зависти, можно и белой тоже.

И ревности примеры приводите, в розовом, сером и черном поле.

В красном поле ревности нет, максимум “ревность”.

Сами ревнивы? А завистливы?