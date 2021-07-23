Мнение: Коротко по Афганистану. 23.07.2021

1. На 22 июля Талибан по его заявлениям, контролирует 90% границ Афганистана и практически все основные пограничные переходы. Правительство заявляет, что талибы привирают и 90% границы они еще не захватили. Сегодня талибы отжали еще кусок границы Афганистана с Пакистаном. Фактически, правительство окружают внутри Афганистана и видимость контроля сохраняет лишь удержание крупных городов.



В Газибаде талибам сдались 80 солдат.



Что вам нужно? – Оружие, много оружия. (с) Матрица



На афгано-пакистанской границе. Пакистанский пограничник жмет руку "пограничнику" из Талибана.



Оборот ключевых погран-переходов страны. Как не трудно догадаться, доход от контроля над ними теперь падает в копилку Талибана, правительство же теряет важный источник дохода.

По оценке Марка Милли, Талибан прочно владеет стратегической инициативой и более чем вероятна его полная победа чисто военным путем через захват районов и городов. Перспективы правительства в Пентагоне оценивают скептически, хотя Белый Дом уже успел объявить, что будущее Афганистана теперь в руках его правительства и армии. Но руки эти откровенно дряблые. Локальные успехи с отжатием у талибов отдельных районов и авиаудары, наносят талибам некоторый ущерб, но принципиально не меняют сложившиеся тенденции с утерей контроля над ситуацией в стране. В конечном итоге, все сводится к возможностям пула боеспособных войск, которые составляют меньшую часть из больших, но слабо мотивированных афганских военных и которые используются в качестве пожарных команд, в Кандагаре, Герате, Кундузе и других крупных городах. Так как кол-во этих сил ограничено, там где их нет, силовая структура правительства просто рассыпается и солдаты разбредаются по домам после сдачи Талибану. Есть еще ополчение в тех городах, где не хотят власти Талибана, но это ополчение привязано к своим населенным пунктам и годиться лишь для удержания городов, но не для операций против талибов за их пределами. Поэтому власть правительства и скукоживается до крупных городов и центральных провинций, где за счет внутренних линий снабжения еще можно маневрировать оставшимися силами для сопротивления наступлению Талибана.

2. Талибан еще раз официально предупредил Эрдогана, что после ухода США турецких войск в Афганистане остаться не должно. При всем уважении к исламскому характеру турецкого государства. Таким образом талибы реагируют на консультации "друга Реджепа" с американцами и правительством Гани в попытках сохранить в Афганистане турецкий военной контингент.

3. В качестве одного из условий длительного прекращения огня Талибан назвал отставку действующего президента Ашрафа Гани. Пока он у власти, война будет продолжаться. Впрочем, вполне понятно, что зависимый от США президент никак не вписывался в будущее Афганистана после ухода американских войск.



Талибан в эфире CNN.

4. Интересная деталь, один из освобожденных афганским правительством 5000 боевиков (по договоренности США, которые таким образом добивались согласия Талибана на переговоры), назначен теневым губернатором провинции Гельменд.



Новый губернатор Гельменда. Наверняка сторонник либеральной демократии и принципа разделения властей.

5. Согласно информации WSJ США планируют помимо вывоза нескольких тысяч своих пособников в Форт-Ли в штате Вирджиния, вывезти до 35-40 тыс. человек из Афганистана на свои военные базы в Катаре и Кувейте, где они будут временно размещены до решения их дальнейшей судьбы.

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