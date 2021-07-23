 

Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

23.07.2021, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram.

По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания.

«Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.

5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Национальной гвардии

09.02 / Новая механическая клавиатура Thermaltake W1 получила сразу три интерфейса

24.05 / Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки

16.06 / Главный мост Женевы украсили флагами РФ и США

20.07 / Европе угрожают сильные штормы

13.08 / Украина требует освободить задержанных в Беларуси украинских правозащитников – Ермак

21.12 / В Британии заявили о распространении нового штамма коронавируса на другие страны

25.06 / В Евросоюзе предложили с осторожностью открывать национальные границы

17.07 / Врачи рассказали о состоянии после ЧП пассажиров самолета Ан-28

23.07 / Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика