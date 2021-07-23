Западные эксперты: ОЗХО выполняла заказ европейских политиков в деле с «отравлением Навального»

Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением Навального, была дискредитация РФ и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.

«У сербов есть такая пословица «Ложь на гнилых ногах ходит», и, очевидно, что в данном случае это и происходит. Этот инцидент, в котором Германия и ОЗХО вместе пытаются оклеветать Россию за якобы отравление собственного гражданина. Их реакция на то, когда им указывают на несостыковки в расписании, нелогичность и путаницу с часовыми поясами, очень типична для того кризиса, который наблюдается в сфере PR на Западе» – считает председатель союза журналистов Республики Сербской Даниел Симич.

По его словам, злонамеренное использование международных организаций в политических целях широко распространено в западных СМИ. «Столкнувшись с доказательствами того, что их дело инсценировано или в нем применяются двойные стандарты, они дают нелогичные и необдуманные ответы только для того, чтобы что-то формально ответить и успокоить дипломатов и присутствующих экспертов. Они делают это только для того, чтобы показать себя «хорошими людьми», которые могут ответить и не отступают перед неопровержимыми аргументами о том, что они сами устроили «дело Навального», – считает он.

Симич уверен, что западные СМИ не будут показывать перед широкой публикой даже вопросы с российской стороны, а будут давить бесконечным повторением таких громких фраз, как «отравление Навального» и т.д., как будто ничего нового в этой истории не выяснилось.

Депутат парламента Белграда Драгинья Влк заявила, что тема отравления Навального год назад была самая обсуждаемая в европейских СМИ, которые называли этот инцидент политической расправой, которую устроил лично Путин. Все они пытались убедить обычный народ, что с Россией нельзя иметь дело.

«И только российская сторона пыталась задавать вопросы, указывая на явные противоречия и несостыковки в деле отравления. Такие же вопросы задавали и авторитетные эксперты в области химического оружия и боевых отравляющих веществ. Никаких понятных ответов они, конечно же, не получили, ведь для Запада российская власть и спецслужбы уже были не обвиняемыми, а виновными. Видимо, с этой целью, чтобы закрепить в информационном и правовом пространстве уже принятое решение о том, что отравил Навального лично Путин, ФРГ запросила техническую помощь у Технического секретариата ОЗХО», – считает Влк.

По ее мнению, группа ОЗХО действительно была создана, действительно провела в своих лабораториях анализы биомедицинских проб. Результаты, которые появились в октябре 2020 года, должны были подтвердить версию германского правительства о том, что Навальный был отравлен российским боевым отравляющим веществом «Новичок», считает Влк.

«Сама Германия сообщила именно об отравлении буквально через неделю после самого инцидента. Такая сверхсрочность свидетельствует о чрезвычайной важности вопроса для политического истеблишмента ФРГ. Как оказалось, такая же сверхсрочность характерна и для ОЗХО, но только когда дело касается господина Навального и обвинений в адрес России» – говорит депутат.

Она уверена, что инцидент с так называемым отравлением Навального – это спланированная акция, которую получилось использовать для очередных санкций и давления на Россию. «Сложно представить, что в такой серьезной организации как ОЗХО просто взяли и допустили опечатку, которую забыли исправить. По плану проектировщиков этого спланированного спектакля, европейская бюрократия должна была подтвердить своими документами и отчетами факт отравления и соответствующую вину Кремля. В итоге все получилось наоборот», – подчеркнула Влк.

В том, что история с Навальным – спланированная акция по дискредитации России, согласен и политолог, научный сотрудник Института европейских исследований, профессор МГИМО Стеван Гайич. Он проовел параллели между «делом Навального» и инсценировкой химических атак в Сирии.

«На самом деле, после завершения «Северного потока – 2» таких эпизодов будет меньше, а после встречи Меркель и Байдена Германии придется притворяться, что они давят на Россию. А США, НАТО и Брюссель вынуждены прибегать к подобным актам давления, чтобы держать в единстве разваливающуюся евроатлантическую команду. В этом – начало и конец любого упоминания в Европе истории с Навальным. А что на самом деле с человеком случилось, и его личная тяжелая ситуация никого, к сожалению, не волнует. Точно так же, как со случаями сфабрикованных химических атак режима Асада в Дамаске против жителей. Тогда политическая цель была – в военном вторжении США в Сирию», – сообщил он.

Политолог и президент французского гуманитарного двиджения Эммануэля Леруа считает, что достаточно легко найти ответ на вопрос, почему большинство европейских политиков и газет поддерживают так называемую либеральную оппозицию в РФ и, в частности, Навального, которого Запад превратил в «антипутинского героя».

«Это объясняется тем, что европейские СМИ или политические элиты заинтересованы в том, чтобы плюнуть в Россию и ее президента, чтобы получить награду за свою продажность. К сожалению, эта позиция теперь распространяется на многие международные организации типа ОЗХО, которые также выполняют заказ вышестоящих политиков. Они, как мы видим, даже не утруждают себя объяснениями или оправданиями в случае очевидных провалов, потому что давно «варятся в собственном информационном соку» – и не обращают внимания на обоснованные претензии из России», – объясняет Леруа.

Он напоминает, что РФ уже показала все возможные доказательства своей невиновности и по делу MH 17, и по делу Литвиненко, и в отравлении Скрипаля, и в аналогичном случае с Навальным.

«Цель этих сфабрикованных дел и, в частности, дела Навального – ослабить Москву. Я убежден, что главной целью этой операции было предотвратить завершение строительства «Северного потока 2». К сожалению для организаторов этой операции, газопровод был завершен по очень простой причине: без газа Германия больше не является промышленной державой» – говорит политолог.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ

состоится выездное заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили.

До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.