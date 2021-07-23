Ямал занял первое место по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вдвое перевыполнил план по расселению жилфонда по двум нацпрограммам и в результате стал лидером среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), информирует пресс-служба губернатора округа.

«Ямал более чем вдвое перевыполнил план по расселению аварийного жилья и стал лидером среди регионов Уральского федерального округа и вторым в РФ по этому показателю. Результаты реализации программ по расселению за 2019-2021 опубликованы госкорпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Исследование показывает ход реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 1 июля 2021 года. План по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за указанный период было расселено 268,09 тыс квадратных метров аварийного жилфонда. В новое жилье переехало 17 550 человек. В соответствии с утвержденными госкорпорацией планами в автономном округе предстоит расселить 246,84 тыс квадратных метров аварийного жилого фонда. Новоселье должны отметить 17 030 ямальцев, проживающих в «аварийках».

В пресс-службе добавили, что расселение аварийного жилфонда в округе ведется сразу по двум программам. В рамках реализации федеральной программы под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с региональной – расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, дома блокированной застройки и сгоревшие.

«Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема», – сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Округ уверенно выполняет повышенные обязательства уже не первый год. Так, по итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили годовые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья», – уточнили в пресс-службе.

Осенью прошлого года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии застроенных территорий и сносе аварийного жилья.