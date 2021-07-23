Мнение: Россияне пробуют немясо, запас заброшенных сельхозземель и межотраслевой перенос идей

1. Производители искусственного растительного мяса с оптимизмом смотрят в будущее – теперь уже и в России, так как недавно появились первые отечественные бренды «немяса». Россияне успели закупиться этим новомодным продуктом на несколько миллиардов рублей:

https://lenta.ru/articles/2021/07/23/myaso/

По оценке аудиторской компании Deloitte Consulting, около 47 процентов жителей России в возрасте от 16 до 40 лет готовы есть мясо на растительной основе. В 2020-м россияне съели искусственного мяса на 2,6 миллиарда рублей, всего 0,7 процента от европейского потребления. Это ничтожно мало по сравнению с рынком натурального мяса, который в 2019 году оценивался в 2 триллиона долларов.

Однако пока массовые потребители покупают искусственное мясо просто ради новых ощущений. «Интерес аудитории к растительному мясу достаточно стабильный, резкого роста спроса пока нет. Новые игроки продолжают появляться, молодой и динамичный рынок, но пока совсем небольшой», — признал категорийный менеджер сети «Азбука вкуса» Дмитрий Илюкевич.

В России появились и собственные бренды искусственного мяса. Разработкой такой продукции, например, занялась компания «Эфко», в производство вложили 4 миллиарда рублей. Рынок сбыта в России очень глубокий, и инвестиции должны окупиться, понадеялся генеральный директор «Эфко Инновация» Андрей Зюзин. Производитель обещает, что по вкусу продукт будет таким же, как и его натуральные аналоги. Планы у компании масштабные: к 2022-му она планирует выпускать до 40 тысяч тонн искусственного мяса и покрывать около 0,4 процента производства мяса в России. Нерешенным пока остается вопрос цены, а окупиться проект может за несколько лет, но при условии, что поставки «немяса» наладят в рестораны. <…>

Если в США рост потребления растительного мяса вызван экологическими и этическими соображениями, то у российских потребителей иная мотивация. «Если такие продукты по цене будут соразмерны с мясом и доступны в “Пятерочках” рядом с домом, то их будут покупать. К этому и стремятся в Америке Impossible Foods и Beyond Meat — стремятся максимально сократить цену», — уверен координатор проекта по продвижению продуктов растительного происхождения «Едим лучше» Алексей Иванов. Однако ввозная цена искусственного мяса пока слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости премиальной говядины или ягнятины.

Есть, конечно, ещё некоторая надежда на принципиальных веганов и на верующих, которые соблюдают пост.

2. Переход на искусственное мясо на Западе и в отдельных странах Азии происходит не только из-за моды, навеянной зелёною чумой, но и по причине банального исчерпания земельных ресурсов. В России, однако, пригодной для сельского хозяйства неиспользуемой земли – полным полно:

https://lenta.ru/news/2021/07/14/les/

В условиях глобального кризиса исчезновения лесов, вызванного деятельностью человека, у России есть преимущества для развития аграрного сектора. Сейчас в стране, по оценкам экологов, заросло лесом около 60-70 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель, сообщили в Boston Consulting Group (BCG). <…>

Специалисты обратили внимание на то, что в период с 2001 по 2015 год на производство сельскохозяйственных товаров приходилось 39% мировых потерь лесного покрова. В среднем каждый год в мире уничтожается 10 миллионов гектаров леса. Как обнаружили исследователи, более половины ущерба, связанного с обезлесением и перепрофилированием земель, приходится на животноводство, а также производство пальмового масла и сои. Основную вину за исчезновение лесов эксперты возлагают на животноводство, на него за анализируемые годы пришлось 37 процентов негативного воздействия.

3. Одна из причин бурного роста российского сельского хозяйства в последние 20 лет — оснащение современной сельхозтехникой и внедрение инноваций. Вот занятный рассказ от блогера iv-an-ru на эту животрепещущую тему:

https://iv-an-ru.livejournal.com/65737.html

Один мужик, списанный по здоровью с флота, оказался на должности мелкого манагера в нашем ОПКТБ, разрабатывавшем и производившем всякие сельхозтяпки. Получилось незабываемо. Первые дни он въезжал в то, что у нас вообще творится в конторе, а потом выдал:

– А давайте культиваторам край правого крыла красить в зелёный, а край левого – в красный.

– Зачем?

– Ну, эта, чтоб не спутать. Вот на пароходе же есть всегда справа зелёный огонь, а слева красный – сразу видно.

“Вот же придурок!”, подумали мы все про себя, но вслух новому манагеру никто ничего не сказал.

Через сколько-то месяцев у грузчиков на ж/д площадке опытный старшо́й ушёл на больничный, после чего из Новосиба в Омск, на запад, уехал вагон культиваторов с двумя левыми крыльями каждый, а на восток в Красноярск уехал вагон культиваторов с только правыми.

“И кто же тут на самом деле придурок?”, подумали мы все про себя, но вслух новому манагеру никто ничего не сказал.