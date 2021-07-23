 

“Дальше с Божьей помощью”: в Москве мужчину не пустили в храм в инвалидной коляске

23.07.2021, 20:31, Разное
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В Москве охрана Новотроицкого храма не пустила внутрь мужчину в инвалидной коляске, сославшись на новые внутренние правила. 38-летний житель столицы Михаил Г. посчитал себя дискриминированным и рассказал об истории в СМИ.

Инцидент произошел утром 22 июля. Михаил регулярно посещал этот храм и ранее, когда наведывался к проживающей неподалёку родственнице, и до этого его пускали без проблем. Однако в этот раз едва он прошёл рамки металлоискателя, его остановил охранник и заявил, что на инвалидной коляске “не положено”.

“Сказать, что я был удивлён – это ничего не сказать. Позвал настоятеля разбираться, ещё двадцать минут его ждали. Пришёл, наконец, ни здравствуйте, ни благословления, сразу сказал, что правила храма одни для всех”, – пожаловался пострадавший.

Руководитель культового учреждения отец Артемий впоследствии подтвердил СМИ, что установил такие правила ещё в июне.

“Нет никаких поблажек, потому что это вопрос дисциплины и уважения к месту. Давайте разрешим, чтобы все приезжали, кто на чём хочет, и у нас через неделю будут в храм на велосипеде ездить, на самокате, на моноцикле, прости Господи. Это вопрос для меня принципиальный”, – пояснил он.

Михаил в свою очередь утверждает, что настоятель сказал ему: “Дальше с Божьей помощью, или обратно катись”. Когда он попытался выяснить причины запрета, батюшка заявил, что в Библии про инвалидные коляски ничего не сказано.

“Я заметил, что в Библии также ничего не сказано про “рэнджик” (внедорожник Range Rover – прим.), на котором перемещается батюшка, но он ответил, что умничать – грех, и ушёл”, – пожаловался москвич.

Мужчина уже подал жалобу в Роспотребнадзор – по его мнению, он незаконно был лишён возможности отправить религиозные обряды. Юристы, опрошенные СМИ, в целом сошлись во мнении о том, что у истца высокие шансы доказать свою правоту.

“Православные храмы по профильному справочнику относятся к категории “Официальные представительства, коммерческие миссии, сервисные центры” – то есть, на них распространяются определённые требования и отказ в обслуживании будет квалифицироваться, как нарушение прав потребителя”, – пояснил в интервью “Коммерсанту” юрист сооснователь адвокатской фирмы “Амаян, Резник и партнёры” Виктор Резник. – “Другое дело, что практика по таким делам у нас в стране практически отсутствует, поэтому однозначно предсказывать исход разбирательства пока рано”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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