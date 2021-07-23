 

«За сильную, независимую, единую Россию»: ЦИК представил лозунг выборов в Госдуму

23.07.2021, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральная избирательная комиссия представила новый официальный лозунг парламентских выборов 2021 года.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, лозунг «За сильную, независимую, единую Россию!» был выбран для того, чтобы показать избирателям важность голосования. Она подчеркнула, что избиратели должны понимать с какой целью они голосуют на выборах и рекомендовала подходить к выбору со всей ответственностью.

Лозунг будет присутствовать в официальных информационных материалах ЦИК, посвящённых выборам: на информационных стендах и билбордах, а также в видеороликах, которые будут транслироваться по телевидению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Добро пожаловать в пустой холодильник

04.03 / Исследователи выяснили, почему мясо или сыр улучшают вкусовые качества вина

14.04 / Малоподвижный образ жизни почти в три раза увеличивает риск смерти от коронавируса

20.09 / В Уголовном кодексе Китая появилось наказание за поддержку либеральных ценностей

19.05 / Принц Гарри и Меган Маркл еще больше испортили отношения с королевской семьей

20.10 / Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео

05.07 / На Всемирной Фольклориаде в Уфе выведен новый штамм коронавируса

20.05 / Как визуально увеличить объем волос: 5 манипуляций с шевелюрой

18.05 / Принц Чарльз обнародовал редкое семейное фото с принцем Филиппом

23.01 / Ощутимо подешевевший Xiaomi Mi 10 будет продаваться ещё целый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика