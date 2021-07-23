«За сильную, независимую, единую Россию»: ЦИК представил лозунг выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия представила новый официальный лозунг парламентских выборов 2021 года.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, лозунг «За сильную, независимую, единую Россию!» был выбран для того, чтобы показать избирателям важность голосования. Она подчеркнула, что избиратели должны понимать с какой целью они голосуют на выборах и рекомендовала подходить к выбору со всей ответственностью.

Лозунг будет присутствовать в официальных информационных материалах ЦИК, посвящённых выборам: на информационных стендах и билбордах, а также в видеороликах, которые будут транслироваться по телевидению.

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