«Я свой выбор сделал — никаких сделок»

Иван Сафронов рассказал о работе следствия с подозреваемыми в госизмене.

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, находящийся более года в СИЗО по делу о госизмене (ст. 275 УК), написал колонку для газеты «Ведомости» о работе следствия с подозреваемыми по «шпионским» статьям.

По словам Сафронова, подготовка к возбуждению таких дел — долгий процесс, на руках у следователя должно находится не менее 5–7 томов с описанием «преступной» деятельности того, кто подлежит задержанию и впоследствии аресту.

Суд удовлетворяет 100% ходатайств следователя и отправляет «зачастую напуганного и ничего не понимающего человека» в СИЗО, говориит журналист. Он отметил, что подозреваемый фактически лишен возможности как-то защищаться, так как адвокаты по назначению часто предлагают человеку подумать о заключении досудебного соглашения.

«Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику — пугают неизвестность и непонимание происходящего. Мгновенный разрыв социальных связей невозможно компенсировать ничем.

Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины.

Эти мысли очень важны для следователя, они потом буквально культивируются всеми доступными способами», — пишет Сафронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ без сделки

Дело против журналиста Ивана Сафронова спустя год: отказ от сотрудничества со следствием и новое расследование из «Лефортово»

Как сообщает журналист, возбуждение одного уголовного дела против отдельно взятого человека — не самоцель для следователя, ему важнее построить «уголовную прогрессию». Для этого нужно, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей в обмен на досудебное соглашение или, например, звонок близкому, говорит Сафронов.

«Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым», — пояснил журналист.

«Я свой выбор, к слову, сделал — никаких сделок», — отметил он.

Ранее, 24 июня, стало известно, что следователь по делу Сафронова Александр Чабан предложил журналисту сотрудничество в обмен на звонок матери. «Иван сказал, что вот это (звонок матери в обмен на сотрудничество — ред.) он следователю не простит», — рассказывал адвокат Дмитрий Катчев.

Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК) уже более года назад — 7 июля 2020 года. Он находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в передаче данных чешской разведке: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия.

—