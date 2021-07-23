 

Instagram объявила о запуске функции перевода текста в Stories

23.07.2021, 20:18, Новости дня
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Если при просмотре Stories соцсеть обнаружит иностранный язык, то предложит пользователям перевод с помощью функции “Посмотреть перевод” в левом верхнем углу экрана. При нажатии на эту функцию перевод отобразится внизу. 

Instagram сообщает, что новая функция перевода будет доступна во всем мире и в настоящее время поддерживает более 90 языков, чтобы упростить обмен контентом с международной аудиторией.

Контекст:

По данным соцсети, Instagram пользуется 1 млрд человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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