Instagram объявила о запуске функции перевода текста в Stories

Если при просмотре Stories соцсеть обнаружит иностранный язык, то предложит пользователям перевод с помощью функции “Посмотреть перевод” в левом верхнем углу экрана. При нажатии на эту функцию перевод отобразится внизу.

Instagram сообщает, что новая функция перевода будет доступна во всем мире и в настоящее время поддерживает более 90 языков, чтобы упростить обмен контентом с международной аудиторией.

Контекст:

По данным соцсети, Instagram пользуется 1 млрд человек.

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