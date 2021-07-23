В Луганской области микроавтобус с пассажирами попал в кювет, несколько человек пострадали

Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Так, 55-летний водитель двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами. По версии полицейских, он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

“Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь, пятерых госпитализировали”, – сказано в сообщении.

Против водителя миниавтобуса открытое уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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