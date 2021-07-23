В Токио прошли протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19. Видео

Ее участики высказались против Игр во время пандемии коронавируса, они держали плакаты с надписью “Отмените Олимпийские игры! Спасте жизни!” и “Нет Олимпиаде”.

По состоянию на 23 июля среди участников Олимпиады в Токио, персонала и журналистов подтвердили 106 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они завершатся 8 августа и пройдут преимущественно без зрителей.

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Видео: LiveNOW from FOX / YouTube

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