«Людям надоели сухие предвыборные программы»: эксперт рассказал о выгодном отличии «Родины» от других партий

Представители политической партии «Родина», выступающие за введение ленинградской надбавки и отмену зарплат депутатов, имеет хорошие шансы войти в новый состав Заксобрания Петербурга, считают политологи и эксперты.

По мнению политтехнолога Сергея Наумова, родинцы поднимают актуальные проблемы российского общества, с которыми сталкиваются в разных регионах страны. Он уверен, что акцент на конкретных задачах и широкое обсуждение реальных мер для решения проблем выгодно отличают «Родину» от других партий.

«Мы видим постоянную дискуссию, этот интерактив важен для людей. Им надоели сухие предвыборные программы. Технологи «Родины» работают очень грамотно, у них интересная, выделяющаяся из общего контента, информационная повестка», – заявил эксперт.

Одним из аспектов, которые могут позволить партии войти в ЗакС, по мнению Наумова, стало внимание к их инициативам со стороны федерального правительства. При этом эксперт отметил грамотный подход представителей «Родины» в проработке источников финансирования своих предложений и идей.

«Смешно читать, как некоторые кандидаты от других партий пишут лозунги: «Мы за…», «Мы против…» и на этом всё, сплошной популизм. Здесь же людям понятно, что конкретно собираются делать в партии, чтобы реализовать задуманное. Сегодня нельзя идти на выборы на голой критике, важно предлагать конкретные идеи – как улучшить жизнь людей, нужна позитивная повестка, и у «Родины» она есть», – отметил Наумов.

Сильные позиции партии на предстоящих выборах отметил и политолог Юрий Сопов. По его словам, в «Родине» много ярких личностей и признанных специалистов в своих областях, таких, как социолог Максим Шугалей. Это привлечет внимание избирателей. Сопов уверен, что родинцы уже выработали свои предложения по решению самых острых проблем страны.

«Положительный опыт для страны и отдельно взятого региона, когда непарламентская партия предлагает свои инициативы, конкретных экспертов, говорит о проблемах, не боится предлагать смелые решения проблем», – уверен эксперт.