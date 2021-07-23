 

Ученые рассказали полезных свойствах для организма имбирного чая

23.07.2021, 20:14, Разное
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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния имбиря на здоровье человека. На основании его результатов исследователи заявили о большой пользе имбирного чая в борьбе с несколькими заболеваниями.
Как объяснили ученые, главным фактором, обусловливающим пользу имбиря, являются содержащиеся в нем компоненты – шогаолы и гингеролы. Данные соединения известны своими противоопухолевыми, антимикробными, противовоспалительными, антиоксидантными и противоаллергическими свойствами. При этом особую эффективность они демонстрируют в борьбе неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), при которой основную негативную роль играет инсулинорезистентность пациента. В частности, в процессе одного из исследований, охватившего 44 человека с НАЖБП, медики давали участникам научной работы по два грамма имбиря в течение 3 месяцев. Проведенное по истечении сроков эксперимента обследование продемонстрировало, что у всех исследуемых значительно улучшилась динамика здоровья – снизилось воспаление и улучшилась резистенстность к инсулину.

Кроме того, по словам экспертов, употребление имбиря в составе чая очень полезно для людей, страдающих остеоартритом или ревматоидным артритом. Так, включение имбирного чая в ежедневный рацион вызывает уменьшение воспалительных процессов и болей у пациентов с диагностированным остеоартрозом коленного сустава. Результаты научной работы были опубликованы в Medical New Today.

Источник: profile.ru



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