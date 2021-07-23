“Единая Россия” позаботится об индексации пенсий

“По индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров”, – сказал Турчак в ходе открытия штаба общественной поддержки “Единой России” в Горно-Алтайске.

Политик считает, что в деле индексации пенсий нужно действовать поступательно. Необходимо, чтобы пенсионная система выдержала изменения, а для этого необходим бюджетный баланс, пояснил он.

По его словам, “Единая Россия” отработает эту тему с правительством. “В рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты”, – сказал секретарь генсовета партии.

Турчак напомнил о сборе предложений в народную программу “ЕР”. Инициативы принимаются оффлайн и онлайн на сайте NP.ER.RU. Важнейшие из них попадут в федеральный раздел программы партии, другие – в региональный блок.

Программа отразит изменения и на муниципальном уровне: что будет сделано в том или другом населенном пункте в ближайшее время, пояснил политик. “Конкретно на весь срок полномочий восьмого созыва Госдумы”, – добавил он.