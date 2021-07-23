 

В районе Беговой построят парк с зонами для работы “на удаленке”

23.07.2021, 20:08, Разное
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Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в жизни людей. Один из главных трендов последних двух лет – работа “на удаленке”, то есть в дистанционном формате, без посещения офиса. Меж тем, для здоровья, в том числе, для психического очень важно время от времени менять обстановку, а не сидеть дома 24 часа в сутки. Помимо многочисленных кафе и коворкингов в Москве открываются целые пространства, где можно поработать за ноутбуком или планшетом.

В районе Беговой, в шаговой доступности от метро “Белорусская”
построят парк с зонами для работы “на удаленке”. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что девелопер STONE HEDGE планирует инвестировать порядка 250 млн рублей в благоустройство территории будущего офисного квартала STONE Towers на севере столицы. Строительство ведется по адресу Бумажный проезд, владение 19.

“Центральной частью проекта благоустройства станет новое городское общественное пространство: парк площадью 5 тыс. квадратных метров, созданный за счет инвестора. Сейчас девелопер проектирует общественное пространство. Парк свяжет офисную среду с городской – таким образом, в районе будет создана новая точка притяжения”, – подчеркнула Пятова.

Территория будет активно благоустраиваться. Предусмотрено озеленение, формирование функциональных зон активного и пассивного отдыха на открытом воздухе. В квартале появятся малые архитектурные формы, бульвары и скверы для прогулок. Так как парк является частью офисной среды, там проектируются крытые зоны для работы на свежем воздухе. Их обеспечат зарядными устройствами для гаджетов и Wi-Fi.

В деловом центре возведут четыре офисные башни, в башнях B и C разместится основной объем инфраструктуры офисного квартала: кафе, рестораны, столовые, аптеки. В одной из высоток откроют коворкинг. Вся инфраструктура будет доступна как сотрудникам офисов, так и жителям города. Башню А девелопер планирует ввести до конца текущего года. Сейчас активно ведутся фасадные работы, обустраивается основная кровля.

В башнях В и С устанавливают фундамент и вертикальные конструкции первого подземного этажа. Завершить комплекс работ на этапе котлована застройщик планирует до конца июля, а закончить строительство башен B и C – 2023 году.



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