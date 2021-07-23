Мнение: Что еще должно произойти, что бы люди наконец поверили?

Страшные наводнения только в этом месяце: Япония, Крым, Германия, Франция, Бельгия, Китай, Турция, Украина…

Одно и тоже стихийное бедствие разбросано на огромных расстояниях друг от друга.

Аномальная жара по всей планете.

Австралия – пожары, которых не помнят за всю известную история континента.

Техас – страшные морозы.

Постоянные толчки землетрясений амплитудой более 6 балов.

Невероятные шторма, цунами, которые стали нормой.

Снег в пустыне становится обыденностью в новостях.

Когда вообще такое было? Кто-то помнит такое количество природных катаклизмов, происходящих в подобные сжатые сроки?

И число катаклизмов только увеличивается. Неужели до сих пор вам, люди, нужны какие то доказательства для того, что бы хотя бы признать: на нашей планете прямо сейчас происходят страшные события, которые уничтожают десятки тысяч человеческих жизней.

От тех, кто начал открывать глаза звучит один и тот же вопрос: А что могу сделать с этим я?

Можешь, друг мой, можешь!

Именно твое действие очень важно для всех нас. Потому что только объединившись мы можем спасти себя, своих детей, родных и близких, людей, которые живут рядом, от надвигающихся природных катаклизмов.

Объединение произойдет тогда, когда в мире появится большинство неравнодушных людей, готовых к этому шагу. Сейчас нужно говорить об этом. Говорить всем вместе. Информирование – первый и очень важный шаг к объединению людей и нашему общему спасению.

24.07.2021 состоится Международная онлайн-конференция

"Глобальный Кризис. Это уже касается каждого"

Конференция переводиться более чем на 80 языков мира. Масштаб, который не доступен даже таким организациям как ООН.

Пожалуйста, присоединяйтесь. Люди со всего мира начали говорить о предстоящих проблемах, с которыми столкнуться человечество уже завтра. То, что мы уже видим за своим окном – это только малая часть того, что нам с вами придется пережить в ближайшем будущем.

Специалисты и ученые из разных стран, исследователи из разных областей говорят о том, что мы перешли точку невозврата. А значит только от нас самих зависит выживем мы или умрем.

—