 

Мнение: Челлендж патриотической оппозиции

23.07.2021, 20:02, Разное
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На что только не пойдешь, чтобы прокачивать газ из "страны-агрессора".

Источник: Colonel Cassad



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