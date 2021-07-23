Руководитель «Сириуса» предложила сделать большинство спортсекций для детей бесплатными

В РФ необходимо расширять возможности бесплатных занятий спортом для детей от шести лет, подростков и молодых семей, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шмелева, которая входит в пятерку лидеров федерального списка на выборах в Государственную думу РФ от партии «Единая Россия», в ходе визита в Центр спортивной подготовки им. Риммы Баталовой в Уфе пояснила, что необходимо расширять возможности бесплатных занятий спортом для детей от шести лет, большинство секций, по ее мнению, должны стать бесплатными.

Руководитель «Сириуса» привела данные исследований, согласно которым, если с раннего возраста ребенка не занять спортом, то с 13 лет каждый второй уже сам отказывается от занятий физкультурой из-за недоступности спортсекций.

«Должны быть созданы все условия для бесплатного приобщения к занятиям физкультурой и дальнейшего развития. Потому что если мы смотрим на возраст от 6 до 12 лет, то идет угасание интереса. И дальше мы этих детей на уровне подростков и молодежи не видим занимающимися спортом. Соответственно, мы не хотим мириться с ситуацией, когда детский спорт на обочине», – уточнила Шмелева.

После разговора с тренерами на площадке центра Шмелева заявила, что следует включить спортивные объекты в проекты благоустройства «Формирования комфортной городской среды». По ее словам, потенциал спортивной инфраструктуры для достижения национальных целей пока не учитывается данной программой.

По ее словам, национальный отбор площадок по благоустройству в РФ проведен, итоги подведены, и сейчас выясняется, что установка спортивных объектов внутри этой благоустроенной городской среды не предполагается. «Это недоразумение. Спортивная составляющая должна быть включена во все новые городские объекты, независимо от принадлежности. Мы хотим, чтобы молодые семьи, молодежь, могли на этих объектах оказываться, и вся городская среда была открыта для всех, кто может и любит заниматься спортом», – добавила Шмелева.

Ранее в «Единой России» сообщили, что в регионах РФ откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки.