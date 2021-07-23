РФС назначил Карпина главным тренером сборной РФ по футболу

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной РФ по футболу сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Контракт со специалистом, который тренирует «Ростов», рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе, говорится на сайте РФС.

Ранее российский футбольный союз выбирал тренера сборной РФ из трех кандидатов. В список входили Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.