 

РФС назначил Карпина главным тренером сборной РФ по футболу

23.07.2021, 20:00, Новости дня
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Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной РФ по футболу сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Контракт со специалистом, который тренирует «Ростов», рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе, говорится на сайте РФС.

Ранее российский футбольный союз выбирал тренера сборной РФ из трех кандидатов. В список входили Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.



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