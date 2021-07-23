Петербуржцам запретят выходить на улицу во время проведения парада ВМФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О порядке проведения Военно-морского парада 25 июля 2021 года». Петербуржцам и гостям Северной столицы будет запрещено выходить на улицу во время прохождения кораблей.

«К сожалению, жители города не осознают весь масштаб угрозы пандемии. В ходе проведения «Алых парусов» мы столкнулись с вопиющим нарушением санитарных норм, так что кредит доверия в гражданам исчерпан. Я принял решение запретить жителями и гостям города выходить на улицу 25 июля, кроме тех случаев, когда для этого существует неотложная необходимость. Мы уже проинформировали работодателей, что им необходимо выдать сотрудникам соответствующие документы. Я обещаю, что никаких поблажек к нарушителям не будет. Все они будут оштрафованы, а в некоторых случаях даже арестованы», – заявил губернатор.

За несанкционированное появление на улице граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей или арестованы на срок до пятнадцати суток.

—